Come da previsione l'ondata di calore ha subito una lieve flessione dell'ordine di 2-3°C su tutta la Calabria, ma con temperature che comunque si sono rivelate localmente molto elevate.

Ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteorologiche presenti sul territorio:

  • Torano Scalo: 39.2°C
  • Pietrastorta (RC): 38.7°C
  • Bisignano (CS): 38.5°C
  • Luzzi (CS): 38.3°C
  • Cosenza: 37.7°C
  • San Sosti (CS): 37.7°C
  • Belsito (CS): 37.5°C
  • Catona (RC): 37°C
  • Soverato (CZ): 36.8°C
  • Mileto (VV): 36.6°C
  • Feroleto della Chiesa (RC): 36.6°C
  • Rizziconi (RC): 36.6°C
  • Castrovillari (CS): 36.6°C
  • Reggio Calabria: 36.3°C
  • Catanzaro: 34.1°C
  • Vibo Valentia: 33.8°C
  • Crotone: 32.2°C

Ecco però che tra domani e sabato arriverà il picco di questa intensa ondata di caldo, con temperature che raggiungeranno i 38-40°C su quasi tutte le coste calabresi e con picchi che addirittura raggiungeranno valori fino ai 43-44°C nelle aree più interne.