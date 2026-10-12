Dopo i danni della precedente perturbazione, sono attese nuove precipitazioni dal pomeriggio fino alla notte, soprattutto sul Tirreno ma anche nelle aree interne e ioniche. Poi temperature in picchiata e tramontana

Dopo il passaggio della perturbazione che ha apportato diversi danni, ecco che nella giornata di oggi è attesa un’altra perturbazione. In particolare durante le ore pomeridiane, serali e notturne avremo piogge e locali temporali a partire dai settori Tirrenici della Regione tra cui Cosentino, Catanzarese e tra Vibonese e Reggino; le precipitazioni però sconfineranno anche sul resto della regione con interessamento anche delle aree interne e Joniche.

Il maltempo come detto durerà fino alla nottata anche se comunque le piogge non saranno continue ma a tratti ci saranno anche delle temporanee schiarite.

Ecco però che dopo il passaggio della perturbazione assisteremo ad un graduale miglioramento e all’arrivo di fredde correnti di tramontana: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previste temperature in generale calo su tutta la regione con valori che andranno a mantenersi al di sotto delle medie stagionali ovunque. Inoltre sono previste temperature al di sotto degli 0°C specie nelle aree montuose e interne con le prime gelate di stagione.