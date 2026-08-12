Ancora uno scempio ambientale lungo la provinciale n. 15 tra Vibo Valentia e Stefanaconi. Un nuovo episodio d’inciviltà si registra lungo un’arteria purtroppo non nuova ad episodi di abbandono indiscriminato di rifiuti. Solo che, in questo caso, a sorprendere è il livello di barbarie e spregiudicatezza raggiunto dai responsabili, considerato che sono stati abbandonati quintali di materiale edile di scarto.

Un atto che, ancora, oltre a configurare l’abbandono di rifiuti speciali, costituisce anche un pericolo per gli automobilisti in quanto consumatosi proprio a bordo strada di un’arteria molto trafficata, in un tratto in cui la carreggiata è già piuttosto stretta.

A formare la discarica quelli che a tutti gli effetti appaiono come scarti di un lavoro di demolizione: mattoni e cemento, pannelli di cartongesso e tubature, ma anche secchi e secchi di pittura, teli in plastica, stucchi, assi in legno e perfino la cassetta di un utensile. Lasciati, forse nottetempo, proprio sul ciglio della strada e lì giacenti ormai da oltre una settimana. Tra gli scarti potrebbero essere rinvenuti anche elementi utili a risalire alla provenienza del materiale e, dunque, ai responsabili di questo ennesimo scempio ambientale.

L’auspicio è che le autorità competenti, in questo caso la Polizia locale del capoluogo (ricadendo il tratto stradale nel Comune di Vibo) e la Provincia (proprietaria della strada stessa) intervengano al più presto per rimuovere i rifiuti e avviare gli accertamenti del caso. Evitando che, per effetti emulativi, il sito si trasformi in una discarica abusiva