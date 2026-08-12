Quelli che appaiono come residui di un intervento di demolizione edilizia sono stati scaricati proprio sul ciglio della Sp 15 rappresentando un pericolo anche per le auto in transito. Sono lì da più di una settimana

Ancora uno scempio ambientale lungo la provinciale n. 15 tra Vibo Valentia e Stefanaconi. Un nuovo episodio d’inciviltà si registra lungo un’arteria purtroppo non nuova ad episodi di abbandono indiscriminato di rifiuti. Solo che, in questo caso, a sorprendere è il livello di barbarie e spregiudicatezza raggiunto dai responsabili, considerato che sono stati abbandonati quintali di materiale edile di scarto.

Un atto che, ancora, oltre a configurare l’abbandono di rifiuti speciali, costituisce anche un pericolo per gli automobilisti in quanto consumatosi proprio a bordo strada di un’arteria molto trafficata, in un tratto in cui la carreggiata è già piuttosto stretta.

A formare la discarica quelli che a tutti gli effetti appaiono come scarti di un lavoro di demolizione: mattoni e cemento, pannelli di cartongesso e tubature, ma anche secchi e secchi di pittura, teli in plastica, stucchi, assi in legno e perfino la cassetta di un utensile. Lasciati, forse nottetempo, proprio sul ciglio della strada e lì giacenti ormai da oltre una settimana. Tra gli scarti potrebbero essere rinvenuti anche elementi utili a risalire alla provenienza del materiale e, dunque, ai responsabili di questo ennesimo scempio ambientale.

L’auspicio è che le autorità competenti, in questo caso la Polizia locale del capoluogo (ricadendo il tratto stradale nel Comune di Vibo) e la Provincia (proprietaria della strada stessa) intervengano al più presto per rimuovere i rifiuti e avviare gli accertamenti del caso. Evitando che, per effetti emulativi, il sito si trasformi in una discarica abusiva.