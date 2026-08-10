I carabinieri hanno intercettato i veicoli sospetti alle 3.30. Nel tentativo di allontanarsi velocemente le due vetture si sono scontrate bloccandosi e dando la possibilità ai militari di intervenire. Sequestrati bypass per centraline, grimaldelli, un coltello e altri attrezzi

Un controllo notturno dei carabinieri si è concluso con un arresto, il recupero di due auto rubate poche ore prima e il sequestro di una serie di strumenti che, secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbero stati utilizzati per forzare e mettere in moto i veicoli.

È quanto accaduto a Vazzano, dove nella notte del 7 agosto i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno hanno arrestato un 27enne originario e residente a Cinquefrondi, ritenuto responsabile, allo stato degli accertamenti, del reato di ricettazione in concorso.

Le due auto intercettate nella notte

L’intervento è scattato intorno alle 3.30, durante uno dei servizi perlustrativi predisposti per il controllo del territorio. I militari hanno notato due autovetture con i fari accesi e hanno deciso di procedere a un controllo.

Alla vista della pattuglia dell’Arma, però, gli occupanti dei due mezzi avrebbero tentato di allontanarsi rapidamente. Durante la manovra, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, le due automobili si sono urtate tra loro, finendo così per interrompere la propria marcia.

A bordo si trovavano complessivamente quattro persone. Tre sono riuscite a fuggire nelle campagne circostanti, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce, mentre il 27enne è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai militari.

Le vetture erano state rubate a Soverato

I successivi accertamenti svolti dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire la provenienza dei due veicoli. Entrambe le automobili risultavano rubate a Soverato nel corso della stessa notte.

Le vetture sono state quindi recuperate, mentre l’attività dei militari è proseguita con le perquisizioni e con il controllo del materiale trovato nella disponibilità degli occupanti.

Sono stati rinvenuti e successivamente sottoposti a sequestro due bypass per centraline elettroniche, due grimaldelli, un cacciavite, un coltello con una lama lunga 8,5 centimetri, una chiave inglese e una chiave tubolare.

Si tratta di materiale sul quale sono adesso in corso gli approfondimenti investigativi, nell’ambito della più ampia ricostruzione di quanto avvenuto tra il furto delle automobili a Soverato e il successivo ritrovamento dei mezzi nel territorio di Vazzano.

Le indagini sugli altri tre fuggitivi

Parallelamente proseguono le attività investigative per identificare le altre tre persone che sono riuscite ad allontanarsi nelle campagne dopo l'arrivo della pattuglia.

Gli investigatori stanno inoltre cercando di definire con precisione i ruoli delle persone coinvolte e tutti i passaggi della vicenda, dal momento in cui le vetture sono state sottratte a Soverato fino all'intervento dei Carabinieri nel Vibonese.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, il 27enne arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.

Nella giornata di oggi, 10 agosto, il giudice per le indagini preliminari ha infine convalidato l’arresto.