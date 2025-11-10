La seconda perturbazione pilotata da un minimo di bassa pressione che ha apportato maltempo localmente anche intenso nella giornata di ieri ha ormai lasciato la Calabria con gli ultimi strascichi di pioggia su alcune aree.

In particolare infatti la nuova settimana inizierà con un lunedì mattina ancora variabile su parte della regione e soprattutto lungo le aree costiere del Vibonese con nubi sparse e qualche possibile piovasco; non sono da escludere locali sconfinamenti fin verso le aree interne.

Tra il pomeriggio e la serata è previsto invece un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche con cieli che si manterranno poco nuvolosi ovunque. Le temperature sono previste in lieve calo specie nei valori minimi con valori che localmente risulteranno freddi e i venti soffieranno con intensità moderata da ovest.

Successivamente, a partire da martedì, l’alta pressione prenderà il possesso della Calabria apportando una settimana di bel tempo ovunque e con cieli che si manterranno generalmente poco nuvolosi.