Tra oggi e domani temperature fino a 24 gradi e rovesci pomeridiani sui monti. Da lunedì l’alta pressione infatti prenderà possesso anche del Sud Italia

La settimana che sta per giungere a termine è caratterizzata da due facce: la prima corrisponde all’anticiclone che sta piano piano prendendo possesso del Mediterraneo, l’altra da infiltrazioni fresche in quota da est che stanno interessando la Calabria con temperature leggermente al di sotto delle medie stagionali, rovesci pomeridiani sui monti e venti localmente moderati.

Durante il weekend però tale situazione rimarrà quasi immutata con giornate che inizieranno con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione ad eccezione di qualche nube bassa lungo le aree tirreniche. Nel pomeriggio avremo nubi un aumento nelle aree interne e montuose dove saranno ancora possibili rovesci sparsi in particolare su Pollino, Sila e Serre, mentre altrove rimarranno condizioni stabili e con cieli poco nuvolosi. Le temperature non subiranno variazioni con il termometro che si manterrà intorno ai 22-24°C ma senza nessun eccesso e con ventilazione ancora tesa dai quadranti occidentali.

Inizio settimana temperature in aumento

Ecco però che ad inizio settimana la situazione meteorologica tenderà a cambiare: l’alta pressione infatti prenderà possesso anche del Sud Italia scalzando via le correnti fresche. Ciò causerà un generale aumento delle temperature su tutta la regione con valori che tenderanno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali. Nel dettaglio il termometro tenderà a raggiungere i 26°C specie lungo le aree Joniche fino a raggiungere i 28°C a ridosso della metà/fine settimana, con possibili picchi oltre i 30°C nelle aree più interne.

Ovviamente questa rimane ancora una tendenza che avrà bisogno di ulteriori aggiornamenti.