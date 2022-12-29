L' iter avviato dal Comune di Vibo Valentia è afferente all'intervento inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024

Il Comune di Vibo Valentia, per come comunicato dalla Regione Calabria, è risultato beneficiario del finanziamento di euro 600.000,00 a valere sui fondi Fsc 2021-2027, finalizzato alla realizzazione dei “Lavori di ripristino officiosita’ idraulica centro abitato di Vibo Marina a monte di via Senatore Parodi” il suddetto intervento è stato inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche. Per la realizzazione dell’importante opera occorre affidare l’incarico di progettazione, direzione lavori e responsabile della sicurezza a soggetti esterni all’ente locale per le seguenti motivazioni: carenza di dotazione organica, difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori e difficoltà di svolgere le funzioni di istituto. [Continua in basso]

Pertanto, il Comune ha proceduto all’affidamento diretto, tramite trattativa Mepa all’Ingegnere Franca Comito di Vibo Valentia. La professionista, che per competenza ed esperienza presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria per la predisposizione della progettazione a perfetta regola d’arte – si legge dalla determina comunale – interpellata si è dichiarata disponibilità ad assumere l’incarico. La spesa complessiva per il servizio di progettazione, direzione lavori e responsabile della sicurezza, compreso Cnpaia è di euro 54.628,46. L’intervento è inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e nell’elenco annuale 2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale dello scorso 30 novembre.

