Le risorse complessive ottenute dall'Ente salgono così a 690mila euro. Il commissario straordinario Costantino ringrazia la Regione e l'assessore Montuoro: «Interventi concreti per la tutela della biodiversità e la valorizzazione dei siti naturalistici»

Nuove risorse per la tutela ambientale, la biodiversità e la valorizzazione del territorio. Il Parco Naturale Regionale delle Serre rafforza la propria capacità di intervento grazie a una serie di finanziamenti concessi dalla Regione Calabria, destinati a progetti strategici per la conservazione degli ecosistemi, la salvaguardia della fauna selvatica e la protezione dei siti di interesse naturalistico.

Gli ultimi fondi assegnati consentiranno all'Ente Parco di realizzare due importanti iniziative per un valore complessivo di 300mila euro, che si inseriscono in un più ampio programma di interventi dedicati alla tutela del patrimonio ambientale calabrese.

Tra i progetti finanziati figura la “Reintroduzione di Emys orbicularis nel Lago Angitola”, che potrà contare su 170mila euro. L'intervento è finalizzato alla conservazione e alla reintroduzione della testuggine palustre europea, una specie di elevato valore naturalistico e conservazionistico, la cui presenza rappresenta un importante indicatore della qualità degli habitat umidi.

Un secondo finanziamento, pari a 130 mila euro, è destinato invece al progetto “Censimento e bonifica dei siti della Rete Natura 2000”, che prevede attività di ricognizione, monitoraggio e bonifica di aree caratterizzate da criticità ambientali e dalla presenza di rifiuti, con l'obiettivo di migliorare lo stato di conservazione dei siti protetti.

I nuovi interventi si aggiungono ad altri finanziamenti già ottenuti dal Parco nei mesi scorsi, tra cui 250mila euro destinati alle attività connesse ai siti della Rete Natura 2000 e 140mila euro per il potenziamento delle attività delle Guardie ecologiche volontarie. Complessivamente, le risorse disponibili per l'Ente raggiungono così la cifra di 690mila euro, confermando una fase di crescita della capacità progettuale e operativa del Parco.

Soddisfazione viene espressa dal commissario straordinario Francesco Costantino, che sottolinea la portata strategica dei finanziamenti ottenuti. «Si tratta di un risultato importante per il Parco Naturale Regionale delle Serre e per l'intero territorio», afferma Costantino. «Questi finanziamenti consentiranno di realizzare interventi concreti per la tutela della biodiversità, la conservazione delle specie, la bonifica ambientale e la valorizzazione dei siti naturalistici».

Il commissario straordinario ha inoltre evidenziato il ruolo svolto dalla Regione nel sostenere le attività dell'Ente. «Ringrazio la Regione Calabria per l'attenzione dimostrata verso il nostro Ente e verso le aree protette calabresi», prosegue, rivolgendo un riconoscimento particolare all'assessore all'Ambiente Antonio Montuoro «per il costante sostegno e la sensibilità istituzionale dimostrata nei confronti delle nostre istanze e della tutela del patrimonio naturale».

Un ringraziamento è stato indirizzato anche alla struttura amministrativa e tecnica del Parco, che ha contribuito alla predisposizione delle proposte progettuali e al conseguimento dei finanziamenti attraverso un lavoro di programmazione e progettazione condiviso.

Guardando alle prospettive future, Costantino ribadisce il ruolo strategico che il Parco delle Serre è chiamato a svolgere nel panorama ambientale regionale. «Il Parco delle Serre è chiamato a svolgere un ruolo sempre più centrale nella tutela dell'ambiente, nella conservazione della biodiversità e nella promozione di un modello di sviluppo sostenibile», sottolinea.

Per il commissario straordinario, le nuove risorse rappresentano soprattutto uno strumento concreto per trasformare la pianificazione in risultati tangibili. «Le risorse ottenute rappresentano un'opportunità concreta per trasformare la programmazione in interventi visibili, utili e duraturi per il territorio», conclude.

Un percorso che punta a rafforzare la tutela degli ecosistemi delle Serre calabresi, valorizzando al tempo stesso il patrimonio naturalistico e promuovendo una gestione sostenibile delle risorse ambientali attraverso interventi mirati e di lungo periodo.