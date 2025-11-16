FOTO E VIDEO | Complici le giornate di sole e le temperature miti quello che sta andando in scena è un vero e proprio trionfo della natura. Il reportage di un nostro lettore appassionato naturalista

Nelle Serre l’autunno non arriva: si posa. Cade leggero come le foglie che tappezzano le strade che si inerpicano tra la provincia di Vibo e quella di Catanzaro e stagione dopo stagione raccontano questi luoghi con i colori del ciclo della vita. Un racconto colto nella sua spettacolare essenza dalle foto e dai video di Gigi Gej, nostro affezionato lettore e appassionato naturalista che spesso documenta la bellezza di questi luoghi.

Nel Parco delle Serre il foliage non è semplicemente un fenomeno stagionale. È un respiro di luce, un’onda di colori che trasforma i boschi in un caleidoscopio caldo e fragile: ocra, rame, arancio, punte di rosso che, mossi dal vento, sembrano scintille sospese. Camminare lungo il nastro d’asfalto è come attraversare un corridoio naturale dove ogni albero diventa un narratore, ogni foglia un frammento di memoria che si stacca per volare via.

La strada che conduce a Elce della Vecchia, frazione di Guardavalle, si stringe tra faggi altissimi, il fruscio che sembra quasi un linguaggio, l’odore di muschio e terra umida che sale dal suolo. Ma soprattutto catturano quell’effetto quasi magico che solo le Serre sanno regalare d’autunno: la luce. Una luce che filtra obliqua tra i tronchi e si infrange sulle chiome dorate, trasformando i sentieri in un flusso luminoso che accompagna l’escursionista fino alle quote più alte.

E quando la salita si fa più decisa, questo luogo rivela la sua sorpresa: in lontananza, tra una finestra di alberi appare il mare. È un istante quasi irreale. Il blu profondo dello Ionio si offre come una lama di colore che spezza, armoniosamente, il dominio dell’autunno.

In cima, il vento si fa più freddo ma anche più puro. Il foliage qui è un sipario che si apre lentamente, lasciando intravedere l’essenza stessa delle Serre: silenzio, profondità, bellezza antica. Un punto d’incontro fra stagioni, elementi e sensazioni. Un luogo in cui l’autunno si esprime con voce piena, decisa, e dove ogni passo diventa un piccolo rito. Nelle Serre calabresi, l’autunno è un invito a fermarsi e ascoltare.