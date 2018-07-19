Tutti gli articoli di Ambiente
PHOTO
E’ Pino Pellegrino il nuovo commissario del Parco Naturale regionale delle Serre. A nominarlo è stata la giunta regionale, presieduta da Mario Oliverio. Dirigente regionale del Pd, consigliere comunale a Filadelfia e consigliere provinciale a Vibo sino all’ottobre scorso, Pino Pellegrino è attualmente anche commissario dell’Ambito territoriale di caccia “Vibo numero 1”, nomina anche questa ottenuta dalla giunta regionale.
Nomina poi sospesa dal Tar e ripristinata dal Consiglio di Stato nell’aprile scorso poiché la Regione non è ancora risultata in grado di ricostituire gli organi ordinari degli Ambiti territoriali di caccia. Il merito del ricorso sugli A.T.C. verrà invece discusso a novembre dal Tar. Nel frattempo giunge però la nuova nomina di Pino Pellegrino – vicino all’ex deputato Bruno Censore – anche a commissario del Parco Naturale regionale delle Serre e resta quindi da capire cosa succederà all’Ambito territoriale di caccia “Vibo 1”. Pellegrino subentra alla guida del Parco a Mimmo Sodaro, dipendente della Regione Calabria. Per la nuova nomina, invece, si è preferita una scelta esterna alla Regione.
LEGGI ANCHE: Ambiti territoriali di caccia (Atc): ritornano i commissariamenti a Vibo 1 e 2
Ambiti territoriali di caccia (Atc): commissariamenti illegittimi a Vibo 1 e Vibo 2
Ambiti territoriali di caccia commissariati, Federcaccia Vibo si scaglia contro la Regione