La giunta regionale sceglie Pino Pellegrino, esponente del Pd, che ricopre già l’incarico di commissario dell’Ambito territoriale di caccia “Vibo 1”

E’ Pino Pellegrino il nuovo commissario del Parco Naturale regionale delle Serre. A nominarlo è stata la giunta regionale, presieduta da Mario Oliverio. Dirigente regionale del Pd, consigliere comunale a Filadelfia e consigliere provinciale a Vibo sino all’ottobre scorso, Pino Pellegrino è attualmente anche commissario dell’Ambito territoriale di caccia “Vibo numero 1”, nomina anche questa ottenuta dalla giunta regionale.

Nomina poi sospesa dal Tar e ripristinata dal Consiglio di Stato nell’aprile scorso poiché la Regione non è ancora risultata in grado di ricostituire gli organi ordinari degli Ambiti territoriali di caccia. Il merito del ricorso sugli A.T.C. verrà invece discusso a novembre dal Tar. Nel frattempo giunge però la nuova nomina di Pino Pellegrino – vicino all’ex deputato Bruno Censore – anche a commissario del Parco Naturale regionale delle Serre e resta quindi da capire cosa succederà all’Ambito territoriale di caccia “Vibo 1”. Pellegrino subentra alla guida del Parco a Mimmo Sodaro, dipendente della Regione Calabria. Per la nuova nomina, invece, si è preferita una scelta esterna alla Regione.

