«Gli uffici sono al lavoro. Chiedo scusa ai cittadini per essere arrivati in ritardo, ma stiamo sopperendo al problema grazie all’ormai ex gestore che ha provveduto a ripulire il Parco Urbano di Vibo Valentia». È quanto dichiara l’assessore all’Ambiente Vincenzo Bruni in merito allo stato di degrado e di abbandono in cui versa il polmone verde della città. Criticità denunciate in una lettera che alcuni cittadini hanno inviato al prefetto, al sindaco e allo stesso assessore. Cittadini forse all’oscuro della decisione del gestore del Parco di rescindere il contratto prima della scadenza naturale. Comunicazione protocollata agli uffici comunali a dicembre scorso. Vale a dire 5 mesi fa.

Ad ogni modo, a seguito della lettera aperta dei cittadini che hanno denunciato lo stato di degrado del Parco, l’area è stata tirata a lucido: i cestini svuotati e l’erba tagliata. Ma quanto durerà? Se gli uffici comunali non troveranno una soluzione alternativa, l’area verde, ormai senza gestore, tornerà a sprofondare nel degrado.  L’assessore Bruni ammette la mancanza di un’organizzazione e di una gestione costante da parte di Palazzo Luigi Razza. Eppure, specifica di avere sollecitato gli uffici preposti già a dicembre scorso. «A breve – assicura – gli uffici si determineranno su un eventuale affidamento del Parco a un nuovo gestore o individueranno il soggetto che dovrà farsi carico della pulizia del Parco».