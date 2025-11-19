Parghelia rinnova il proprio impegno per la tutela dell’ambiente partecipando alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr) 2025, l’iniziativa comunitaria dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei rifiuti e sulla corretta gestione delle risorse. La Serr, che si svolge ogni anno nel mese di novembre, promuove in tutta Europa una vasta rete di azioni finalizzate a diffondere una maggiore consapevolezza sull’eccessiva produzione di rifiuti e sulla necessità di ridurli, valorizzando al tempo stesso le opportunità offerte dal riciclo.

Quest’anno l’Amministrazione comunale ha scelto di concentrare gli sforzi su un tema particolarmente rilevante: i Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per l’edizione 2025 è stata organizzata una raccolta straordinaria che si svolgerà lunedì 24 e martedì 25 novembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, presso la sede della Pro Loco in piazza Europa. Durante le due giornate, i cittadini potranno conferire piccoli elettrodomestici, apparecchi elettronici di uso quotidiano e qualunque dispositivo elettrico o elettronico ormai fuori uso. A supporto dell’iniziativa saranno presenti i volontari del Servizio civile universale, incaricati di assistere la popolazione nel corretto conferimento dei materiali.

Il sindaco Antonio Landro sottolinea l’importanza dell’evento: «Con questa iniziativa vogliamo ribadire l’importanza di un comportamento responsabile nella gestione dei rifiuti. I Raee contengono materiali preziosi e riciclabili: conferirli correttamente significa ridurre l’impatto sull’ambiente e contribuire alla costruzione di una comunità più sostenibile».

Sulla stessa linea si esprime l’assessore e vice sindaco Tommaso Belvedere, che richiama l’attenzione sull’impegno annuale del Comune nel promuovere buone pratiche ambientali: «La partecipazione alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti è un impegno concreto che rinnoviamo ogni anno. Invitiamo tutti i cittadini a cogliere l’occasione per liberarsi dei vecchi apparecchi elettrici ed elettronici e contribuire a un ciclo virtuoso del riciclo».