Uno spettacolo nello spettacolo. L’eclissi solare osservata ieri dalla costa vibonese ha regalato immagini particolarmente suggestive anche a Parghelia, dove il fenomeno astronomico si è sovrapposto a uno dei momenti più attesi delle giornate estive sul Tirreno: il tramonto.

Nelle immagini scattate da Giusy Carchedi si distingue chiaramente il disco del Sole progressivamente “intaccato” dalla Luna mentre scende verso l’orizzonte. Una sequenza resa ancora più spettacolare dai toni rossi e arancioni del cielo, dalle nubi attraversate dalla luce e dai riflessi dorati sul mare.

L’eclissi nello scenario dei tramonti vibonesi

La particolare coincidenza dell’orario ha così unito il fascino dell’eclissi a quello dei tramonti del Vibonese, da sempre uno degli elementi più caratteristici e fotografati della costa. Da Parghelia, con lo sguardo rivolto verso il Tirreno, il fenomeno ha assunto una dimensione ancora più scenografica man mano che il Sole si avvicinava alla linea dell’orizzonte. E poco male, duqnue, se da queste parti l’eclissi non è stata “piena” come in Spagna.

Le fotografie raccontano le diverse fasi visibili prima che il disco solare scomparisse alla vista, passando dai primi momenti dell’occultazione alle immagini del Sole sempre più basso sul mare. Un incontro raro tra astronomia e paesaggio, capace per qualche minuto di rendere ancora più particolare uno dei tramonti per i quali la costa vibonese è conosciuta e apprezzata.