L’amministrazione comunale ha pianificato diversi eventi ed una tavola rotonda sull’ambiente e i diritti degli animali. In programma concorsi, mostre fotografiche, pittoriche e molto altro

Il Comune di Parghelia ha organizzato quattro giornate per la trattazione di un argomento di grande impatto sociale, soprattutto in questo periodo storico: la salvaguardia del patrimonio naturale, marino e terreste. Le giornate in questione saranno dal 7 al 10 luglio prossimo, e sono state fortemente volute dal sindaco Antonio Landro, dall’assessore al turismo Tommaso Belvedere e da tutta l’Amministrazione.



Dunque, quattro giorni in cui si parlerà di rispetto dell’ambiente e diritti degli animali. Come riferisce l’amministrazione comunale, il programma prevede una tavola rotonda dal titolo “Tutela del patrimonio naturale per lo sviluppo – I problemi li conosciamo le soluzioni no”. Il dibattito sarà dunque incentrato su varie tematiche, e tra queste: depurazione, pesca, randagismo, maltrattamento animali ed incendi boschivi.



Molti saranno i relatori che interverranno, i quali saranno prettamente rappresentati da associazioni ambientaliste e animaliste – sia nazionali che locali -, nonché politici, giornalisti e personaggi dello sport e di cultura. Non solo: diversi ospiti sono in programma, tra cui funzionari delle istituzioni locali, provinciali e regionali. Durante le giornate, poi, sono previsti due concorsi a premi con lo stesso titolo. Il primo, “Io, la natura e gli animali”, per evidenziare il rapporto che si ha col mare, i monti e gli animali. I premi per questo titolo sono due (uno dedicato alla poesia e l’altro alla fotografia). Vi è poi un altro concorso a premi, riservato ad artisti provenienti da tutto il mondo per l’esposizione di dipinti, che sarà seguito dal “Centro Arte Castel Gandolfo”. Il nome è “Ecologicamente”, il cui obiettivo sarò di sostenere il legame che c’è tra artista, flora e fauna.



Ed ancora, come spiega l’amministrazione di Parghelia, nel programma è prevista una mostra fotografia dal nome “La bellezza della natura” e “Gli e/orrori dell’uomo” , e servirà a mettere in risalto le differenze tra le bellezze della natura e le sue ferite di cui l’uomo è colpevole.“Il corpo si fa tela”, poi, è una performance a cura di una pittrice e di una modella che racconteranno la simbiosi tra uomo e natura. Ed ancora, previste proiezioni di film e documentari sui sentimenti che legano l’uomo, gli animali, l’ambiente e la natura.