Tra i rifiuti rinvenuti anche testi delle sacre scritture. Appello dell’amministrazione comunale ai cittadini affinché chi deturpa venga segnalato e sanzionato

«L’opera degli umanoidi continua. Continuano a umiliare a sporcare a offendere la natura e l’ambiente, ignari che così facendo arrecano un danno a loro stessi». È dura la reazione dell’amministrazione comunale di Parghelia davanti alla scoperta di una autentica discarica a cielo aperto, dove, tra gli altri rifiuti, qualcuno ha pensato bene di abbandonare anche qualche testo delle sacre scritture. «Ma d’altronde – rimarcano dal Comune – chi fa queste cose è per forza di cosa sporco dentro. Continua però l’opera incessante di repressione della nostra polizia locale. Individuati, infatti, grazie anche ad una segnalazione, documenti bollette con tanto di nome e cognome che subiranno le conseguenze. La vigilanza, la repressione non bastano da sole, c’è bisogno della collaborazione di tutti affinché chi deturpa venga segnalato e sanzionato. Ognuno di noi – concludono i vertici dell’amministrazione – deve fare la differenza».