Dal 16 al 22 settembre iniziative dedicate ad ambiente, sport e mobilità. Venerdì partono anche le attività dei giovani volontari tra tutela del territorio, valorizzazione dei borghi e accesso ai diritti

Dal 16 al 22 settembre Parghelia mette al centro mobilità sostenibile, ambiente, sport e partecipazione. Il Comune aderisce alla Settimana europea della mobilità sostenibile con un calendario di iniziative che spazia dalla sfida dei passi alla pedalata in paese, passando per la giornata senza auto, la pulizia delle spiagge e la Festa di fine estate, fino alla premiazione dell’Alfiere dell’Ambiente con la “Ricicletta”.

Un programma che quest’anno si intreccia con un altro appuntamento rivolto in particolare alle nuove generazioni: venerdì 18 settembre prenderanno ufficialmente il via tre progetti di Servizio civile, dopo la fase preliminare di accoglienza dei giovani volontari.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di rafforzare il rapporto tra giovani, territorio, istituzioni e comunità, affidando ai volontari attività concrete nei settori dell’ambiente, della cultura e dei diritti.

Ambiente e sensibilizzazione

Uno degli ambiti principali sarà proprio quello ambientale. I ragazzi saranno coinvolti nel monitoraggio del territorio, nell’individuazione delle criticità legate alla gestione dei rifiuti e nella raccolta delle segnalazioni dei cittadini, con l’obiettivo di contribuire alla programmazione e al miglioramento dei servizi.

A questa attività si affiancheranno campagne informative sulla raccolta differenziata e iniziative di educazione ambientale rivolte anche alle scuole. Tra i temi previsti figurano il risparmio dell’acqua, l’uso responsabile dell’energia, la riduzione dello spreco alimentare, il corretto conferimento dei rifiuti, il riciclo e il riuso.

Cultura dei borghi e accesso ai diritti

Il progetto “La Cultura dei Borghi” sarà invece dedicato alla conoscenza, alla mappatura e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale del territorio. L’intento è coinvolgere la comunità, con particolare attenzione ai giovani e alle scuole, nella riscoperta del patrimonio locale.

Il terzo progetto, “Lo Sportello dei Diritti”, punta infine sull’inclusione e sull’accesso ai servizi. L’obiettivo è rendere più facilmente disponibili ai cittadini informazioni e opportunità offerte dalla Pubblica amministrazione e dal Terzo settore, contribuendo a ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai diritti.

«Abbiamo sempre pensato che per costruire una comunità realmente sostenibile fosse necessario partire dalle persone e, in particolare, dalle nuove generazioni – sottolinea l’amministrazione comunale –. Il Servizio civile rappresenta una straordinaria occasione per trasformare questa idea in attività concrete. Vogliamo che i giovani non siano semplicemente spettatori, ma protagonisti nella conoscenza, nella cura e nella crescita della comunità».