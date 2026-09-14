Un violento tamponamento si è verificato all’ingresso di Vibo Valentia, in corrispondenza del grande incrocio regolato da semaforo nei pressi della Scuola di polizia.

Per cause ancora da chiarire, un’auto ha urtato con forza il furgone che la precedeva. L’impatto è stato particolarmente violento: nell’autovettura si sono attivati gli airbag e il parabrezza appare lesionato all’altezza del posto di guida.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per prestare assistenza alle persone coinvolte. Al momento non sono disponibili informazioni precise sulle loro condizioni.

L’incidente si è verificato in uno dei punti più trafficati di accesso alla città e ha provocato rallentamenti alla circolazione.