FOTO | Un grande ramo di uno dei maestosi pini che costeggiano l’arteria in entrata in città si è abbattuto sulla carreggiata. Alberi sradicati anche sulla Statale 18 e un’auto danneggiata in via Alcide De Gasperi. Chiuso perché allagato il sottopasso di via Lacquari

È bastato il primo temporale della stagione, neppure tanto intenso rispetto ai timori, a piegare e spezzare numerosi alberi a Vibo Valentia, con gravi disagi per la circolazione e seri rischi per automobilisti e pedoni che, fortunatamente, non si sono tramutati in tragedia.

L’episodio più significativo si è verificato in viale della Pace, dove sulla strada si è abbattuto un grande ramo di uno dei maestosi pini che ancora costeggiano la trafficata arteria. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco, mentre il traffico in entrata a Vibo è stato deviato all’altezza della Scuola di Polizia.

Una ventina di interventi dei vigili del fuoco

Sono circa venti finora gli interventi effettuati parte dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, , mentre altri sono ancora in corso da. Diverse squadre sono impegnate sulle principali arterie stradali per rimuovere gli alberi caduti e mettere in sicurezza le aree interessate.

Tra le situazioni più problematiche anche quella registrata lungo la Statale 18, nel tratto che collega Vibo Valentia a Vibo Marina, dove alcuni alberi sono stati sradicati dalle forti raffiche di vento e sono finiti in parte sulla carreggiata. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare la sede stradale e consentire il transito dei veicoli in condizioni di sicurezza. Sul posto anche personale Anas.

Un altro intervento ha interessato via Alcide De Gasperi, dove un albero è caduto e i suoi rami hanno raggiunto un’auto parcheggiata lungo la strada. Il personale intervenuto ha avviato le operazioni per rimuovere la pianta e mettere in sicurezza l’area.

Allagamenti e disagi alla circolazione

Il maltempo ha provocato anche diversi allagamenti, aggiungendo ulteriori disagi alla circolazione e richiedendo l’intervento delle squadre di soccorso.In particolare è stato chiuso il sottopasso di via Lacquari proprio a causa dell’alto livello dell’acqua.

Il numero degli interventi è in continuo aggiornamento. I vigili del fuoco stanno operando in diverse zone della provincia per fronteggiare le conseguenze delle raffiche di vento e della pioggia.