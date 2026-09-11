Torna in libertà ma viene nuovamente sottoposto alla sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Catanzaro – Sezione Misure di prevenzione – nei confronti di un uomo indicato dalla Questura di Vibo Valentia come un noto esponente della criminalità organizzata locale.

La misura è stata adottata su iniziativa della Divisione Anticrimine della Questura di Vibo. L’uomo, recentemente tornato in libertà, è in attesa della determinazione della pena definitiva nell’ambito del processo Rinascita Scott.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, il Tribunale ha ritenuto ancora «persistente ed attuale» la pericolosità sociale del soggetto, sulla base delle segnalazioni raccolte dagli uffici investigativi e dal personale impegnato nel controllo del territorio.

Le prescrizioni imposte dal Tribunale

È stata quindi disposta la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, una delle misure di prevenzione personali previste nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

Numerose le prescrizioni imposte. L’uomo dovrà rientrare nella propria abitazione la sera e non potrà uscirne prima delle 6, avrà il divieto di frequentare alcune tipologie di esercizi pubblici e di partecipare a riunioni pubbliche. Previsti inoltre l’obbligo di firma negli uffici di Polizia, il divieto di frequentare persone con precedenti di polizia e l’obbligo di esibire, su richiesta degli agenti, la carta di permanenza.

Il provvedimento stabilisce infine che il destinatario della misura non possa allontanarsi dal proprio comune di residenza.