L’intervento dei carabinieri di Filandari e della Radiomobile di Vibo Valentia. I due sono accusati di tentato furto in concorso. Dopo la convalida il giudice ha confermato la misura cautelare ai domiciliari

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver tentato di introdursi in un’abitazione privata a Paravati di Mileto. Dopo la convalida del fermo, per entrambi il giudice ha disposto la permanenza agli arresti domiciliari.

L’intervento è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Filandari, insieme ai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia, dopo che i due uomini erano stati notati all’interno del giardino di una proprietà privata.

Il passamontagna e il piede di porco

I militari sono intervenuti nell’immediatezza e hanno bloccato i due uomini, successivamente sottoposti a perquisizione. Nel corso dei controlli sono stati trovati un passamontagna e un piede di porco lungo 75,5 centimetri, entrambi sequestrati.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due sono ritenuti allo stato degli accertamenti responsabili di tentato furto in concorso.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, subito dopo l’arresto erano stati accompagnati ai domiciliari. Nel corso della successiva udienza, il Gip ha convalidato l’arresto, confermando per entrambi la misura degli arresti domiciliari.