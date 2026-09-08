La merce è stata restituita al titolare, per i due denunciati anche il foglio di via per due anni. Il bilancio della Questura tra luglio e agosto: 19mila veicoli verificati, 14 avvisi orali e 13 proposte di sorveglianza speciale

Furto in un supermercato del centro di Vibo Valentia, due uomini fermati dalla polizia e denunciati. Entrambi stranieri e 39enni, sono stati intercettati da un equipaggio della Squadra volante dopo avere sottratto della merce dall’esercizio commerciale.

Durante gli accertamenti, all’interno dell’auto utilizzata dai due, gli agenti hanno trovato, oltre alla refurtiva, anche strumenti atti allo scasso e coltelli. La merce è stata restituita al titolare del supermercato, mentre i coltelli sono stati sequestrati. Per entrambi è scattata la denuncia e il foglio di via da Vibo Valentia per due anni.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Questura durante i mesi di luglio e agosto, con un’attenzione particolare alle aree maggiormente frequentate nelle ore serali e notturne.

Oltre 41mila persone controllate in due mesi

Il bilancio diffuso dalla Questura fotografa un’attività particolarmente intensa: 41.411 persone e 19.027 veicoli controllati durante i due mesi estivi, anche con il supporto degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine.

I servizi, disposti dal questore Rodolfo Ruperti, hanno alimentato anche l’attività istruttoria della Divisione anticrimine, che si è avvalsa delle informazioni raccolte dagli uffici operativi della Questura e delle segnalazioni dei carabinieri del Comando provinciale.

Ne è derivata una serie di provvedimenti destinati sia al contrasto della criminalità sia alla tutela della sicurezza pubblica sul territorio provinciale.

Avvisi orali, sorveglianza speciale e Daspo

Nel dettaglio, nei mesi di luglio e agosto sono stati emessi 14 avvisi orali nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi e 10 fogli di via con divieto di ritorno nel Comune interessato. A questi si aggiungono 13 proposte di sorveglianza speciale.

Sul fronte della violenza domestica sono stati adottati otto ammonimenti, mentre tre persone sono state raggiunte da Daspo sportivo per condotte ritenute idonee a turbare lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Emesso inoltre un Daspo “Willy”, cioè un Dacur, nei confronti di una persona ritenuta responsabile di comportamenti che avrebbero compromesso la sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile.

Completano il quadro due proposte di misure di prevenzione patrimoniale, una delle quali avanzata congiuntamente dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e dal questore di Vibo Valentia.