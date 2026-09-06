Il primo cittadino ha annunciato il matrimonio sui social con una foto insieme alla moglie Valentina Fusca. Nel 2022 la sua elezione a 26 anni lo aveva portato alla ribalta nazionale. Oggi è anche un dirigente di +Europa e coordinatore della campagna per il voto ai sedicenni

«Mi ha detto sì». Poche parole, una fotografia e due fedi mostrate davanti all’obiettivo. Così Fabio Signoretta, sindaco di Jonadi, ha scelto di condividere sui social un momento importante della sua vita privata: il matrimonio con Valentina Fusca.

I due si sono sposati ieri. Nella foto pubblicata dal primo cittadino sorridono insieme, vestiti per la cerimonia, mentre mostrano le fedi appena indossate. Un annuncio semplice e personale, accompagnato dall’immagine che in poche ore ha raccolto migliaia di like, numerosi commenti e messaggi di auguri.

A conquistare il cuore di Signoretta è Valentina Fusca, che fa parte della squadra amministrativa del Comune di Jonadi. Assessora alle Politiche europee, I due, dunque, condividono anche l’esperienza amministrativa alla guida del piccolo centro del Vibonese.

Dalla politica al giorno più personale

La loro storia si intreccia anche con il percorso politico che, negli ultimi anni, ha portato Signoretta alla guida del Comune.

Nel giugno del 2022, a soli 26 anni, l’allora esperto di fondi comunitari vinse le elezioni comunali alla guida della lista civica “Per Jonadi”, superando il sindaco uscente Antonio Arena con 1.328 voti contro 909.

Un risultato che gli consentì di diventare il nuovo primo cittadino di Jonadi e che attirò l’attenzione anche per la sua giovane età. Al suo fianco, sin dall’insediamento della nuova amministrazione, anche Valentina Fusca, nominata assessora nella giunta presentata nel primo Consiglio comunale.

Da allora entrambi hanno proseguito il loro impegno nell’amministrazione del Comune, occupandosi di progetti e iniziative rivolti alla comunità. Tra questi anche nuovi strumenti di comunicazione con i cittadini, come il canale WhatsApp ufficiale dell’ente, curato proprio nell’ambito della delega alla Digitalizzazione affidata a Fusca. Dal canto suo, Signoretta, oltre ad essere un sindaco molto popolare, è anche dirigente nazionale di +Europa e coordinatore della campagna nazionale per il voto ai sedicenni.

Ieri, però, la politica è rimasta sullo sfondo. Al centro c’erano loro due, una promessa pronunciata e due anelli da mostrare.

A Fabio Signoretta e Valentina Fusca vanno gli auguri della redazione de Il Vibonese per questo nuovo capitolo della loro vita insieme.