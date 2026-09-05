Le vittime avevano 52 e 37 anni. Viaggiavano in direzione Mesiano quando la vettura è uscita dalla carreggiata. Dai primi accertamenti dei carabinieri sarebbe escluso il coinvolgimento di altri veicoli

Due vite spezzate nella notte sulle strade del Vibonese. Domenico Colacchio, 52 anni, e Rocco Cichello, 37 anni, entrambi residenti a Filandari, sono morti in un incidente avvenuto lungo la Strada provinciale 17, nei pressi della rotatoria di Zungri, sul rettilineo che conduce in direzione Mesiano.

I due uomini viaggiavano a bordo della stessa automobile quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è finito fuori dalla carreggiata. L’impatto si è rivelato fatale e per entrambi non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

Secondo i primi elementi raccolti dai carabinieri della Compagnia di Tropea, l’auto procedeva verso Mesiano quando il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo. Al momento sarebbe escluso il coinvolgimento di altri mezzi nell’incidente.

Restano quindi da chiarire le ragioni che hanno determinato l’uscita di strada. Saranno gli accertamenti e i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine a consentire di ricostruire nel dettaglio la dinamica della tragedia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i soccorritori, ma le conseguenze dell’impatto non hanno lasciato scampo ai due occupanti della vettura. La notizia della morte di Colacchio e Cichello ha scosso Filandari, piccolo centro del Vibonese dove entrambi vivevano ed erano conosciuti.