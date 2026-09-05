Coinvolte due donne, una delle quali viaggiava con il figlio: non si registrano conseguenze particolarmente gravi. Sul posto polizia municipale e carabinieri per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità

Incidente stradale questa mattina sulla Statale 18, nei pressi di Moderata Durant, a Vibo Valentia, all’altezza del cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat 600, condotta da una donna proveniente dal poliambulatorio e in fase di immissione sulla Statale 18, si è scontrata con una Fiat 500L che procedeva lungo la statale in direzione Vibo Valentia. Al volante della seconda vettura c'era una donna, in auto insieme al figlio.

L'impatto ha provocato molta paura tra gli occupanti dei due veicoli. Non si registrano, al momento, conseguenze particolarmente gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e i Carabinieri di Vibo Valentia, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.

Lo scontro si è verificato proprio nei pressi della rotatoria attualmente in costruzione, un punto della viabilità cittadina già interessato in passato da altri incidenti stradali.

La speranza è che i lavori possano concludersi in tempi brevi, così da consentire il ripristino della normale viabilità su un tratto particolarmente trafficato e ridurre i disagi per gli automobilisti.