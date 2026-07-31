«Ci hanno letteralmente messo in ginocchio. Potevano almeno avvisarci».

È lo sfogo degli esercenti di via Sandro Pertini, nel quartiere Moderata Durant, dove la chiusura della strada per consentire gli interventi di ammodernamento della viabilità ha di fatto isolato diverse attività commerciali.

Sono otto gli esercizi interessati dal provvedimento: una tabaccheria, una parafarmacia e altri negozi che, negli anni, hanno costruito la propria attività anche grazie al passaggio quotidiano di clienti. Con la circolazione interrotta, però, gli accessi si sono drasticamente ridotti e, con essi, le opportunità di lavoro.

«Manifestiamo tutto il nostro disappunto – spiegano i commercianti – non solo per i disagi che stiamo subendo, ma anche per il comportamento dell'amministrazione comunale. Avremmo dovuto essere informati prima dell'avvio del cantiere, così da poterci organizzare e limitare i danni».

Gli esercenti chiedono ora un cronoprogramma chiaro e tempi certi per la conclusione degli interventi, temendo che il cantiere possa protrarsi ben oltre le previsioni.

«Aspettiamo risposte – concludono – e ci auguriamo che questa vicenda non si trasformi nell'ennesimo cantiere interminabile, come purtroppo è già successo in altre zone della città».