Il questore Ruperti ha dato il benvenuto a Erica Lavecchia, Fabiana Melfi e Jessica Perciballi. Esperienze maturate tra Squadre mobili, Digos, Anticrimine, Polizia di frontiera e uffici di Gabinetto

Tre nuovi funzionari della Polizia di Stato arrivano a Vibo Valentia, destinati a ricoprire incarichi alla Polizia Stradale, alla Scuola Allievi Agenti e al Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale”. A riceverli questa mattina è stato il questore della provincia Rodolfo Ruperti.

A dirigere la Sezione di Polizia Stradale di Vibo Valentia sarà il vice questore aggiunto Erica Lavecchia, che torna così nel capoluogo vibonese dopo avere già prestato servizio in Questura tra il 2021 e il 2024.

Erica Lavecchia alla guida della Polizia Stradale

Originaria di Catanzaro e laureata in Giurisprudenza, Lavecchia ha iniziato la propria carriera nella Polizia di Stato nei ruoli degli agenti e successivamente dei sovrintendenti, lavorando tra l'altro nella Squadra Mobile, nella Digos e nell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Catanzaro. Dopo il corso per commissari ha prestato servizio a Crotone, dove è stata anche capo di Gabinetto.

Nel suo curriculum figurano inoltre la direzione della Polizia di Frontiera nell'area di Lamezia Terme, quella a scavalco della Polizia di Frontiera marittima di Gioia Tauro e, tra il 2019 e il 2020, la guida della Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Catanzaro. Dopo l'esperienza vibonese, dall'ottobre 2024 ha lavorato al Compartimento Polizia Stradale della Calabria di Catanzaro, dirigendo a scavalco anche le sezioni di Crotone e Vibo Valentia e il Centro operativo autostradale di Lamezia Terme.

Fabiana Melfi alla Scuola Allievi Agenti

Alla Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia arriva invece il commissario capo Fabiana Melfi, originaria di Brindisi. Laureata in Giurisprudenza all'Università del Salento, è entrata nella Polizia di Stato dopo aver vinto il concorso nel 2021. Dopo il corso alla Scuola superiore di Polizia di Roma è stata assegnata alla Questura di Vercelli, dove ha ricoperto gli incarichi di vice capo di Gabinetto e dirigente dell'Ufficio del Personale.

Dal settembre 2023 Melfi ha poi guidato la Squadra Mobile della Questura di Novara, maturando anche una specifica formazione in materia di violenza di genere.

Jessica Perciballi alla Prevenzione Crimine

Nuovo incarico anche al Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale” di Vibo Valentia, che sarà diretto dal commissario capo Jessica Perciballi. Originaria di Frosinone e laureata in Giurisprudenza all'Università Roma Tre, è entrata nella Polizia di Stato nel 2021.

Dopo il corso per commissari è stata assegnata alla Questura di Bologna, dove ha lavorato all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e successivamente al Commissariato Due Torri Pontevecchio. Tra gennaio 2025 e marzo 2026 ha prestato servizio alla Questura di Frosinone, ricoprendo gli incarichi di vice dirigente della Divisione Anticrimine, dirigente della Digos e vice dirigente dell'Ufficio di Gabinetto, prima del ritorno a Bologna.

Il questore Ruperti e i funzionari della Questura hanno rivolto alle tre nuove arrivate gli auguri di buon lavoro.