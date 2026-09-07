La nuova rotatoria sulla Statale 18, all’incrocio con Moderata Durant, è ancora in costruzione ma il tratto continua a fare i conti con gli incidenti. L’ultimo si è verificato questa mattina, a distanza di appena due giorni dallo scontro avvenuto venerdì nei pressi dello stesso cantiere.

Questa volta si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto due automobili e un camion. Tre mezzi, dunque, sono rimasti coinvolti lungo uno degli snodi più trafficati alle porte di Vibo Valentia, proprio in corrispondenza dell’area nella quale da mesi sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria.

Un nuovo episodio che riporta l’attenzione sulla viabilità in quel punto della Statale 18, dove la sistemazione definitiva dell’incrocio è ancora attesa.

Il precedente di appena due giorni fa

Solo venerdì 5 settembre, praticamente nello stesso tratto, si era verificato un altro incidente. In quella circostanza una Fiat 600 proveniente dalla zona del poliambulatorio e una Fiat 500L che viaggiava sulla Statale 18 in direzione Vibo Valentia erano entrate in collisione nei pressi del cantiere.

Lo scontro aveva provocato disagi alla circolazione e sul posto erano intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico. Fortunatamente non erano state segnalate conseguenze particolarmente gravi per gli occupanti dei mezzi.

Ma la cronaca di questi giorni non rappresenta neppure il primo campanello d’allarme per questo incrocio.

Incidenti anche durante i lavori dello scorso anno

Già nell’ottobre 2025, mentre il cantiere della rotatoria era aperto, due incidenti si erano verificati nell’arco di circa ventiquattro ore nella stessa zona. Anche allora uno degli episodi aveva coinvolto un’auto che percorreva la Statale e un altro veicolo che si immetteva sull’arteria, con ripercussioni sul traffico.

A quasi un anno di distanza, la rotatoria non è ancora completata e il tratto continua dunque a comparire nelle cronache per gli incidenti. Non ci sono elementi per stabilire un rapporto diretto tra i lavori e i diversi sinistri, ciascuno dei quali presenta una propria dinamica e cause che devono essere accertate.

Il susseguirsi degli episodi, tuttavia, torna a porre l’attenzione su un incrocio particolarmente delicato, attraversato quotidianamente da un intenso flusso di veicoli. E mentre si attende la conclusione dell’opera, il nuovo tamponamento di questa mattina è il secondo incidente registrato nella zona nel giro di pochi giorni.