L’intervento da 3 milioni di euro per la nuova rete idrica e fognaria impone un profondo scavo anche nel tratto antistante il Berto. Il cantiere proseguirà nei giorni dell’avvio delle lezioni. L’assessore Monteleone: «I lavori sono necessari, ma stiamo facendo il massimo per ridurre i disagi. Ecco come»

Via degli Artigiani è da mesi alle prese con un cantiere per l’ammodernamento della rete idrica e fognaria. Un intervento che ha già modificato la circolazione nell’area a ridosso del terminal degli autobus, dove sono in corso anche altri lavori di ristrutturazione. E per automobilisti e residenti i disagi non sembrano destinati a terminare a breve.

Nei prossimi giorni, infatti, il cantiere si sposterà nel tratto che costeggia il liceo scientifico Giuseppe Berto. Qui sarà necessario rompere la strada per consentire la posa delle nuove tubazioni. Una fase dei lavori che coinciderà con l’inizio del nuovo anno scolastico e che inevitabilmente avrà ripercussioni sulla circolazione in una zona particolarmente frequentata nelle ore di ingresso e uscita degli studenti.

Per cercare di limitare le difficoltà, gli uffici comunali stanno predisponendo una modifica temporanea della viabilità. Tra le ipotesi al vaglio c’è l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semafori, mentre gli autobus diretti al liceo potrebbero fermarsi nella strada adiacente all’istituto, consentendo agli studenti di raggiungere l’ingresso con un breve tratto a piedi.

A fare il punto sui lavori è l’assessore comunale ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone, che incontriamo proprio nel corso di uno dei sopralluoghi quotidiani che l’amministratore effettua nei cantieri della città.

Il progetto Maione e le nuove tubazioni

«Il primo cantiere è quello cosiddetto Progetto Maione – spiega Monteleone –. Stiamo rifacendo la rete di raccolta delle acque bianche e la rete fognante, perché in quella zona viaggiavano sulla stessa condotta».

L’intervento prevede la separazione delle due reti e la posa di nuove tubazioni. Un lavoro complesso, anche per la presenza di numerosi sottoservizi che possono interferire con gli scavi.

Nella stessa area è stato realizzato anche un intervento da parte di Enel. Il Comune ha autorizzato l’anticipo dei lavori per evitare che, una volta conclusa la nuova rete idrica e fognaria e ripristinata la strada, fosse necessario tornare a scavare.

«L’intervento di Enel è già stato completato – riferisce Monteleone –. In questo modo abbiamo evitato di asfaltare e poi dover nuovamente rompere la strada».

Gli scavi davanti al liceo Berto

La fase successiva riguarderà il tratto davanti al liceo scientifico. Gli scavi partiranno quasi in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico. «Lì bisognerà scavare e mettere giù una tubazione di diametro 160 – spiega l’assessore –. Si deve fare uno scavo di circa quattro metri per poterla posare».

Il Comune sta quindi lavorando a un piano per garantire, per quanto possibile, la circolazione nella zona durante l’esecuzione dell’intervento.

L’ipotesi è quella di fare sostare gli autobus lungo viale Giovanni Paolo II: «Si fermano sulla strada e fanno scendere gli studenti dello scientifico, che faranno circa 50 metri a piedi e arriveranno alla scuola».

Un intervento da circa tre milioni di euro

Il Progetto Maione fa parte di un progetto complessivo che comprende anche il quartiere Cancello Rosso. «È un unico progetto – precisa Monteleone – da tre milioni di euro».

Quanto ai tempi, l’assessore spiega: «Quando scavi non sai cosa trovi sotto. Se tutto procede senza intoppi, in un paio di mesi Via degli Artigiani tornerà fruibile».

«I lavori li dobbiamo fare – afferma Monteleone –. Un assessore si deve preoccupare quando i cantieri non ci sono, perché significherebbe non fare nulla».

La rotonda sulla Statale 18 verso Moderata Durant

Nel calderone c’è anche la nuova rotatoria tra la Statale 18 e Moderata Durant, «Abbiamo ridisegnato l’area di cantiere, rendendola più accessibile e meno complicata», spiega Monteleone. «In un paio i giorni completeremo la rotatoria. Con la nuova segnaletica, verticale e orizzontale, dovremmo completare».

L’obiettivo indicato dal Comune è quindi quello di arrivare alla conclusione dell’intervento in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, così da eliminare almeno uno dei punti di criticità sulla viabilità cittadina.

L’attivazione del nuovo semaforo

La conclusione della rotatoria sarà accompagnata anche dall’attivazione del semaforo presente sulla Statale 18, all’incrocio della nuova bretella.

L’obiettivo è rendere più agevole l’accesso e l’uscita dalla zona di Moderata Durant, consentendo anche di dirigersi verso il Vibo Center.