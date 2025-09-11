Social
11 settembre 2025
11 settembre 2025
Stefano Mandarano
Stefano MandaranoGiornalista

Giornalista professionista, ha diretto dal 2015 al 2020 la testata web Il Vibonese. Vanta una lunga esperienza nel mondo della carta stampata grazie, soprattutto, alla collaborazione con il Quotidiano della Calabria, oggi Quotidiano del Sud, testata che lo ha visto nascere e crescere giornalisticamente. All’attività da cronista ha affiancato nel tempo anche quella di responsabile di diversi uffici stampa, soprattutto nell’ambito dello sport professionistico. Laureato in sociologia, spazia con disinvoltura e perizia nei vari ambiti dell’informazione: dalla cronaca alla politica, dall’economia allo sport, dal linguaggio televisivo a quello del web.

Cronaca

Settecento studenti dell’Ic di Sant’Onofrio in classe già dal 10 settembre: anticipo di una settimana in vista del mega ponte di primavera

3 settembre 2025
Ore 19:39
Cronaca

Stefanaconi, Villa Elena cambia nome ma la toponomastica della legalità esiste già e c’è anche via… Rosario Livatino

2 settembre 2025
Ore 06:15
Cronaca

Stefanaconi, ecco l’atto che sancisce il nome di Villa Elena. L'ex vicesindaco Cugliari si oppone alla variazione: «La storia non si tocca»

31 agosto 2025
Ore 16:26
Cronaca

Stefanaconi, la comunità contro il cambio di denominazione per Villa Elena: sui social spunta uno striscione fatto con l’Ai

30 agosto 2025
Ore 20:10
Cronaca

Stefanaconi, Villa Elena cambia nome: i commissari la intitolano al “giudice ragazzino” Livatino. Ma sui social scoppia la polemica

30 agosto 2025
Ore 11:16
Economia e Lavoro

Repubblica scopre il rosè vibonese, il Magliocco canino di Casa Comerci nella top ten dell’estate

28 agosto 2025
Ore 15:27
Società

Vini vibonesi tra premi internazionali e una nuova Doc: Zibibbo e Magliocco canino conquistano ancora una volta la scena enologica

19 giugno 2025
Ore 13:50
Cronaca

Il rosato di Casa Comerci di Nicotera conquista in Puglia il primo premio nella rassegna “La Vieste en rose”

5 giugno 2025
Ore 12:02
Cultura

Briatico, Marisa Manzini si emoziona presentando il suo primo romanzo ispirato a Tita Buccafusca: «Non riuscii a salvarla»

23 maggio 2025
Ore 12:02
Società

Il cambiamento climatico minaccia anche il Pecorino del Poro: il formaggio Dop vibonese protagonista dello Slow Food Day 2025

19 maggio 2025
Ore 12:21
