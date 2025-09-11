Settecento studenti dell’Ic di Sant’Onofrio in classe già dal 10 settembre: anticipo di una settimana in vista del mega ponte di primavera

Sezioni
Giornalista professionista, ha diretto dal 2015 al 2020 la testata web Il Vibonese. Vanta una lunga esperienza nel mondo della carta stampata grazie, soprattutto, alla collaborazione con il Quotidiano della Calabria, oggi Quotidiano del Sud, testata che lo ha visto nascere e crescere giornalisticamente. All’attività da cronista ha affiancato nel tempo anche quella di responsabile di diversi uffici stampa, soprattutto nell’ambito dello sport professionistico. Laureato in sociologia, spazia con disinvoltura e perizia nei vari ambiti dell’informazione: dalla cronaca alla politica, dall’economia allo sport, dal linguaggio televisivo a quello del web.