L’impatto a poca distanza dalla grande rotonda davanti al Teatro comunale. Nei giorni scorsi altri incidenti nella stessa zona hanno interessato il cantiere dove è in corso di realizzazione la nuova rotatoria sulla Statale 18

Non si ferma la scia di incidenti stradali in zona Moderata Durant, a Vibo. Questa mattina si è verificato un nuovo scontro davanti all'ambulatorio, poco prima della grande rotonda.

Nell'impatto sono rimaste coinvolte due automobili. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi; al momento non si hanno notizie su eventuali feriti. L'incidente ha causato pesanti disagi, con traffico bloccato e lunghe code.

L'episodio riaccende i riflettori su uno snodo critico: a poca distanza sorge infatti il cantiere per la nuova rotatoria tra la Statale 18 e l'ingresso al quartiere.

Nelle ultime settimane la zona è stata teatro di numerosi incidenti. Solo pochi giorni fa si è verificato un tamponamento a catena tra due auto e un camion, preceduto lo scorso 5 settembre da uno scontro tra una Fiat 600 e una Fiat 500L.

I rischi per gli automobilisti proseguono da tempo: già nell'ottobre 2025 si erano registrati due sinistri in 24 ore. Il susseguirsi di impatti evidenzia la pericolosità della rete stradale cittadina in questa zona ad alta densità di traffico per lo snodo cruciale che rappresenta.