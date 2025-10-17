Il vortice ciclonico che nelle ultime ore ha interessato la fascia jonica della Calabria, portando piogge intense e localmente torrenziali, si sta ormai spostando verso est. Le zone più colpite risultano essere quelle del Reggino, del Catanzarese e soprattutto del Crotonese, dove si sono registrati accumuli pluviometrici fino a 160 millimetri.

Nonostante l’allerta meteo fosse stata estesa all’intera regione, i modelli meteorologici avevano già da giorni indicato una recrudescenza dei fenomeni principalmente lungo la fascia jonica, mentre altrove le precipitazioni sono state deboli o addirittura assenti.

Le previsioni per venerdì

La giornata di venerdì si presenterà all’insegna di una marcata variabilità su tutto il territorio regionale. Fin dal mattino, piogge sparse interesseranno le aree tirreniche del Vibonese con possibili sconfinamenti verso le zone interne e la fascia jonica, in particolare nel Catanzarese e nel Reggino.

Schiarite più ampie sono attese invece tra la serata e la notte, con residui piovaschi concentrati sulla fascia tirrenica.

Nuovo peggioramento in vista

Nella giornata di domenica è atteso un nuovo vortice ciclonico afro-mediterraneo, che potrebbe riportare un peggioramento significativo delle condizioni meteo su buona parte della regione.