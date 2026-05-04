In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente del prossimo 5 giugno, l’arenile di Pizzo Calabro si è trasformato in un laboratorio a cielo aperto di educazione civica e tutela ambientale. Presso l’Istituto Tecnico Nautico si è infatti svolta la “Giornata Oasi”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sul rispetto dell’ecosistema marino e costiero.

L’evento, organizzato dal CSV Calabria Centro in collaborazione con Legambiente, ha visto una partecipazione ampia e trasversale, coinvolgendo enti del terzo settore e istituzioni scolastiche. Tra questi, Prociv Augustus, l’Associazione ADA di Pizzo, la Scuola Media di San Costantino Calabro e una delegazione di studenti provenienti dalla Germania nell’ambito del progetto Erasmus.

Protagonisti assoluti della giornata sono stati gli studenti che, «muniti di guanti, sacchi e pettorine gialle», hanno ripulito un tratto di spiaggia dai rifiuti, con particolare attenzione a plastica e materiali ingombranti. Un gesto concreto che si è trasformato in molto più di un’attività scolastica, «un’esperienza concreta di cittadinanza attiva», capace di lasciare un segno duraturo nella formazione dei giovani partecipanti.

Al termine delle attività sull’arenile, la delegazione si è trasferita nell’aula magna dell’Istituto Tecnico Nautico, dove dirigenti scolastici, docenti e rappresentanti delle associazioni hanno portato i loro saluti istituzionali.

Tra gli interventi, significativo quello del preside dell’ITN, professor Giuseppe Sangeniti, che ha sottolineato come «educare i giovani al rispetto della natura significa investire nel futuro del nostro territorio», evidenziando il valore della collaborazione tra scuola e associazioni.

Di forte impatto anche il contributo di Franco Saragò, presidente di Legambiente Ricadi, che ha richiamato l’attenzione su una delle emergenze ambientali più attuali, ossia «la tutela degli ambienti marini», oggi minacciati «non solo da scarichi e inquinamento, ma anche dalla diffusione della microplastica», un fenomeno insidioso perché «entra nella catena alimentare».

A ribadire il valore dell’impegno civico è stato anche Maurizio Greco, responsabile dell’Area Promozione del CSV Calabria Centro, che ha invitato i giovani ad avvicinarsi al mondo del volontariato, sottolineandone il ruolo fondamentale nella costruzione di una società più consapevole e responsabile.

Il dirigente scolastico e i docenti presenti hanno infine rivolto un sentito ringraziamento agli studenti per l’impegno dimostrato e la partecipazione attiva, elementi che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.

La presenza degli studenti stranieri ha rappresentato un ulteriore valore aggiunto, favorendo «lo scambio culturale e la condivisione di buone pratiche ambientali a livello europeo», in linea con lo spirito del progetto Erasmus.

La “Giornata Oasi” si inserisce così in un percorso più ampio di educazione alla sostenibilità, dimostrando come la sinergia tra istituzioni, scuola e volontariato possa «generare valore e contribuire concretamente alla tutela del territorio».