Il materiale era posto a copertura di un serbatoio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali di Soriano. Episodio simile nei giorni scorsi a Vazzano

Pannelli di eternit rimossi da una vecchia struttura e abbandonati accanto a un’abitazione in disuso. È quanto accaduto nel centro abitato di Pizzoni, dove la presenza del materiale, potenzialmente pericoloso per la salute, ha fatto scattare l’intervento delle autorità e del Comune.

A segnalare la vicenda al sindaco Vincenzo Caruso, sono stati alcuni residenti della zona, allarmati dopo aver notato i pannelli lasciati nei pressi della proprietà. Il primo cittadino, ha quindi contattato la Stazione dei carabinieri di Vazzano e quella dei Carabinieri forestali di Soriano.

Già presentata una denuncia-querela nei confronti della persona ritenuta responsabile dell’abbandono. La struttura dalla quale sarebbe stato rimosso l’eternit si trova all’interno di una vecchia abitazione non utilizzata e comprende un piccolo manufatto destinato a ospitare un bombolone del gas, la cui copertura era costituita proprio da pannelli in eternit. Considerata la natura del materiale e la posizione in cui era stato abbandonato, il Comune ha deciso di intervenire con una procedura di somma urgenza, affidando la rimozione e lo smaltimento a una ditta specializzata.

L’operazione è stata effettuata già nella mattinata successiva alla segnalazione, così da eliminare rapidamente una situazione ritenuta di potenziale rischio. L’Amministrazione comunale, oltre ad aver proceduto con la denuncia, ha fatto sapere che procederà a chiedere il rimborso delle spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento dei pannelli.

Non è il primo episodio di questo tipo che si registra nella zona. È di qualche giorno fa il ritrovamento, nel vicino comune di Vazzano, nascoste sotto una catasta di legna, di diverse lastre di eternit. Anche qui l’intervento dei carabinieri forestali ha permesso di riscontrare la presenza del materiale e denunciare il proprietario del terreno.

Un intervento che, come quello di Pizzoni, s’inquadra nelle attività di controllo del territorio finalizzate alla tutela dell'ambiente e al contrasto all’illecita gestione dei rifiuti, con particolare attenzione ai materiali pericolosi come l’eternit, il cui smaltimento è disciplinato da norme rigorose a salvaguardia della salute pubblica.