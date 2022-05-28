L'appuntamento è per domenica 29 maggio, alle ore 9 nel piazzale del santuario di Santa Paola Frassinetti: «Presentarsi muniti di guanti e tanta voglia di fare»

Domenica 29 maggio l’esercito blu di Plastic Free farà tappa per la prima volta nel comune di San Calogero. Lo fa sapere, non senza un pizzico di orgoglio, il referente di zona Gregorio Sposaro, il quale si dice molto entusiasta per la realizzazione dell’evento nel proprio paese: «Invito i sancalogeresi a partecipare in massa all’iniziativa, in maniera tale da interessare nell’operazione di pulizia dai rifiuti plastici e non un’area di territorio più ampia possibile».

Per partecipare alla manifestazione è necessario iscriversi al link www.plasticfreeonlus.it/eventi/1526/29-mag-san-calogero e presentarsi alle ore 9.00 al punto di ritrovo prestabilito, il piazzale del santuario di Santa Paola Frassinetti, muniti di guanti e tanta voglia di fare.

La manifestazione avrà una durata di due ore circa, durante le quali tutti i volontari si adopereranno a bonificare diverse arterie stradali comunali dalla presenza di plastica, rifiuti abbandonati dai soliti incivili e sporcizie varie.