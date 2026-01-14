Interventi migliorativi di efficientamento energetico su alcuni edifici pubblici ricadenti nel Comune di Polia. I lavori sono stati portati avanti a seguito dell’ottenimento da parte del Comune di risorse per 569mila euro nell’ambito del bando Poc energia – Csa 2025, promosso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La notizia comunicata, anche sui social, dalla compagine amministrativa sottolineando il lavoro portato avanti sul territorio. Gli investimenti riguardano, si legge nel post su Facebook,

«Scuola di Cellia: infissi e relamping (lampade led) 161mila e 660 euro;

infissi e relamping (lampade led) 161mila e 660 euro; Ex scuola Poliolo: impianto fotovoltaico, infissi, pompa di calore e climatizzazione 169mila e 824 euro;

impianto fotovoltaico, infissi, pompa di calore e climatizzazione 169mila e 824 euro; Museo civico F. Gaccetta : infissi e relamping 112mila e 076 euro;

: infissi e relamping 112mila e 076 euro; Palazzo municipale: infissi 126mila e 148 euro.

«I cantieri – aggiunge l’amministrazione - sono la nostra miglior risposta. Proprio per permettere questi importanti lavori di ammodernamento, il Museo civico Fortunato Gaccetta rimarrà chiuso al pubblico fino al termine degli interventi. Il risultato? Una struttura più efficiente, meno costosa per le casse comunali e più sostenibile». La soddisfazione è massima: «La nostra capacità si misura con i fatti, non con le parole».

Interventi a Piano Bosco

L’amministrazione, in altra comunicazione via social, ha inoltre reso noto la conclusione dell’intervento a Piano Bosco: «I lavori di asfaltatura continuano secondo il programma stabilito, per rispondere con la concretezza del lavoro alle critiche quotidiane, e interesseranno, in primavera, anche il tratto finale di interconnessione tra Via Briga e la SP49». Infine: «Ci teniamo a sottolineare che l'opera è stata realizzata senza gravare sulle tasche dei cittadini: l'intervento è stato infatti interamente finanziato grazie al contributo di 58mila e 589,87 euro ottenuto dal Ministero dell'Interno con decreto del 18 gennaio 2024 destinato alla messa in sicurezza delle strade e del patrimonio comunale».