L’impatto nei pressi della Cattedrale. Coinvolti un’Alfa Romeo e uno scooter. Feriti un giovane del posto e la moglie dell’automobilista

Brutto incidente stradale nel tardo pomeriggio nel pieno centro di Mileto, lungo il tratto urbano della Statale 18, a pochi metri dalla Cattedrale. Per cause ancora in corso di accertamento, un’Alfa Romeo e uno scooter si sono scontrati mentre percorrevano l’arteria cittadina.

Secondo una prima ricostruzione, l’autovettura procedeva in direzione nord, proveniente da Paravati, con alla guida un residente del luogo. A bordo con lui la moglie, seduta sul lato passeggero, e la suocera, sui sedili posteriori. Dopo la collisione con l’auto, lo scooter è stato scaraventato sull’asfalto, percorrendo diverse decine di metri prima di fermarsi.

Ad avere la peggio sono stati il giovane motociclista e la moglie dell’automobilista. Il primo ha riportato dolori al costato e in altre parti del corpo, mentre la donna lamentava forti dolori alla schiena.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, e il personale sanitario del Suem 118, che ha prestato le prime cure ai feriti e disposto il loro trasferimento per ulteriori accertamenti allo Jazzolino di Vibo Valentia. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.