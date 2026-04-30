Come previsto la primavera subisce uno stop a causa di aria fredda di origine russa che sta apportando un generale calo termico che spingerà il termometro sotto le medie stagionali. Oggi cielo nuvoloso e blande piogge

Mentre la primavera sembrava ormai arrivata, un'irruzione di aria fredda di origine russa sta per interessare la Calabria, apportando un generale calo delle temperature accompagnato da forti venti da Nord. Il calo termico si percepirà soprattutto a partire dalla festività del 1° Maggio quando il termometro subirà un calo di circa 8-10°C e ciò vorrà dire che le temperature si manterranno al di sotto delle medie stagionali di circa 5-6°C. Questo determinerà temperature fresche per il periodo con valori che durante le ore diurne difficilmente supereranno i 17-18°C mentre nelle ore notturne si scenderà al di sotto dei 10°C su gran parte delle coste e pianure e con possibili gelate sui monti.

Piogge sparse nella giornata di oggi

Intanto però nella giornata di oggi è attesa una blanda perturbazione che apporterà locale maltempo fin dal mattino soprattutto sulla Calabria centro settentrionale per poi interessare entro la serata/nottata anche la bassa Calabria. Le precipitazioni comunque non saranno di forte intensità.

Dalla serata inoltre inizieranno ad attivarsi venti da Nord-est che soffieranno moderatamente sui settori Jonici del Cosentino e Crotonese per poi raggiungere l'intera Regione.