Tutti gli articoli di Ambiente
PHOTO
«Performance importante di alcuni Comuni ma anche alcune criticità consolidate». È quanto dichiara il commissario dell’Arpacal Domenico Pappaterra in merito alla pubblicazione del Report Rifiuti Calabria 2022 (riferito all’annualità 2021) che, dopo essere stato approvato, è stato trasmesso al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria ed all’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Il Report 2022 (dati rd ru 2021) – realizzato da Clemente Migliorino, responsabile della sezione regionale Catasto Rifiuti istituita presso la direzione scientifica e da Fabrizio Trapuzzano – raccoglie ed elabora i dati sulla produzione di rifiuti urbani e raccolta differenziata riferiti ai Comuni della Calabria, distinti per categorie merceologiche secondo i codici identificativi Cer. [Continua in basso]
«Da quest’anno l’attività di raccolta dati – prosegue il commissario Pappaterra – si è basata sull’inserimento degli stessi, da parte dei comuni, tramite l’applicativo dedicato sistema tracciabilità rifiuti Calabria (Str Calabria – Mysir). Questo sistema rappresenta un valido strumento che permette alle amministrazioni locali un aggiornamento costante dei propri dati di produzione dei rifiuti e costituisce la base di riferimento di acquisizione dati da parte di Arpacal anche per gli anni a seguire. Tuttavia – precisa il commissario – non tutti i comuni hanno regolarmente adempiuto e pertanto si coglie l’occasione per sollecitare gli stessi ad adempiere tempestivamente. Tali dati sono sottoposti al controllo e verifica da parte del Catasto Rifiuti tramite l’incrocio con quelli dei soggetti gestori degli impianti di recupero/smaltimento al fine di realizzare il consueto Report annuale sui rifiuti della Calabria».
I dati in Calabria
Per il Report 2022, dati rd ru 2021, la Calabria si attesta ad una percentuale di RD del 50,59% con un incremento rispetto al 2020 (49,61%) di quasi l’1% e del 3,35% rispetto al 2019 (47,23%).
|Anno 2021
|Prov.
|RD
|RU
|TOT RU
|% RD
|CZ
|91.853,67
|51.545,52
|143.399,20
|64,05
|KR
|26.599,94
|47.635,36
|74.235,30
|35,83
|CS
|153.465,55
|112.004,59
|265.470,14
|57,81
|RC
|67.451,19
|126.448,23
|193.899,42
|34,79
|VV
|31.417,32
|24.535,30
|55.952,62
|56,15
|TOT REGIONALE
|370.787,68
|362.169,00
|732.956,68
|50,59
|Cfr. % rd
|Prov.
|% rd 2021
|% rd 2020
|% rd 2019
|CZ
|64,05
|60,96
|54,03
|KR
|35,83
|30,14
|31,20
|CS
|57,81
|57,82
|58,65
|RC
|34,79
|34,32
|33,37
|VV
|56,15
|54,76
|40,94
|TOT REG.
|50,59
|49,61
|47,23
Con riferimento ai capoluoghi di provincia vi è da segnalare l’ottima performance del comune capoluogo di regione Catanzaro con il 70,04%; la città di Cosenza incrementa la sua percentuale RD al 62,09% (+2,23%), Vibo Valentia con il 66,91% (+3,81%) e Crotone con il 17,64% (+5,66%), mentre si registra un decremento per la città di Reggio Calabria con il 29,21% (- 8,24%).
|RD 2021 CAPOLUOGHI
|Capoluoghi
|2021
|2020
|2019
|Catanzaro
|70,04
|70,57
|66,97
|Cosenza
|62,09
|59,85
|63,20
|Reggio Calabria
|29,21
|37,45
|41,97
|Vibo Valentia
|66,91
|63,10
|47,83
|Crotone
|17,64
|11,98
|11,72