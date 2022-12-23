Pubblicato dall’Arpacal il Report Rifiuti Calabria 2022 (riferito all’annualità 2021) che raccoglie ed elabora i dati sulla produzione di rifiuti urbani e differenziata riferiti ai Comuni della Calabria

«Performance importante di alcuni Comuni ma anche alcune criticità consolidate». È quanto dichiara il commissario dell’Arpacal Domenico Pappaterra in merito alla pubblicazione del Report Rifiuti Calabria 2022 (riferito all’annualità 2021) che, dopo essere stato approvato, è stato trasmesso al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria ed all’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Il Report 2022 (dati rd ru 2021) – realizzato da Clemente Migliorino, responsabile della sezione regionale Catasto Rifiuti istituita presso la direzione scientifica e da Fabrizio Trapuzzano – raccoglie ed elabora i dati sulla produzione di rifiuti urbani e raccolta differenziata riferiti ai Comuni della Calabria, distinti per categorie merceologiche secondo i codici identificativi Cer. [Continua in basso]

«Da quest’anno l’attività di raccolta dati – prosegue il commissario Pappaterra – si è basata sull’inserimento degli stessi, da parte dei comuni, tramite l’applicativo dedicato sistema tracciabilità rifiuti Calabria (Str Calabria – Mysir). Questo sistema rappresenta un valido strumento che permette alle amministrazioni locali un aggiornamento costante dei propri dati di produzione dei rifiuti e costituisce la base di riferimento di acquisizione dati da parte di Arpacal anche per gli anni a seguire. Tuttavia – precisa il commissario – non tutti i comuni hanno regolarmente adempiuto e pertanto si coglie l’occasione per sollecitare gli stessi ad adempiere tempestivamente. Tali dati sono sottoposti al controllo e verifica da parte del Catasto Rifiuti tramite l’incrocio con quelli dei soggetti gestori degli impianti di recupero/smaltimento al fine di realizzare il consueto Report annuale sui rifiuti della Calabria».

I dati in Calabria

Per il Report 2022, dati rd ru 2021, la Calabria si attesta ad una percentuale di RD del 50,59% con un incremento rispetto al 2020 (49,61%) di quasi l’1% e del 3,35% rispetto al 2019 (47,23%).



Anno 2021 Prov. RD RU TOT RU % RD CZ 91.853,67 51.545,52 143.399,20 64,05 KR 26.599,94 47.635,36 74.235,30 35,83 CS 153.465,55 112.004,59 265.470,14 57,81 RC 67.451,19 126.448,23 193.899,42 34,79 VV 31.417,32 24.535,30 55.952,62 56,15 TOT REGIONALE 370.787,68 362.169,00 732.956,68 50,59

Cfr. % rd Prov. % rd 2021 % rd 2020 % rd 2019 CZ 64,05 60,96 54,03 KR 35,83 30,14 31,20 CS 57,81 57,82 58,65 RC 34,79 34,32 33,37 VV 56,15 54,76 40,94 TOT REG. 50,59 49,61 47,23



Con riferimento ai capoluoghi di provincia vi è da segnalare l’ottima performance del comune capoluogo di regione Catanzaro con il 70,04%; la città di Cosenza incrementa la sua percentuale RD al 62,09% (+2,23%), Vibo Valentia con il 66,91% (+3,81%) e Crotone con il 17,64% (+5,66%), mentre si registra un decremento per la città di Reggio Calabria con il 29,21% (- 8,24%).



RD 2021 CAPOLUOGHI Capoluoghi 2021 2020 2019 Catanzaro 70,04 70,57 66,97 Cosenza 62,09 59,85 63,20 Reggio Calabria 29,21 37,45 41,97 Vibo Valentia 66,91 63,10 47,83 Crotone 17,64 11,98 11,72



