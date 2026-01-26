VIDEO | Il giovane è rientrato da Torino e sarà ascoltato dagli inquirenti. Intanto proseguono le indagini sulle ultime ore di Pasquale Calzone che si sarebbe suicidato dopo aver ucciso Anna Maria Assunta dalla quale era separato da mesi. Acquisiti i filmati della videosorveglianza.

A MIleto, via Giuseppe Di Vittorio ieri è deserta. Le tapparelle sono abbassate e un silenzio surreale avvolge la palazzina che, venerdì pomeriggio, è diventata teatro dell'ennesima tragedia familiare. A due giorni dal femminicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità di Mileto, c’è ancora tanta incredulità per un gesto apparentemente inspiegabile: Pasquale Calzone, commercialista di 63 anni, ha ucciso la moglie Maria Assunta Currà, 55 anni, per poi rivolgere l'arma contro se stesso e togliersi la vita.

La tragedia di Mileto. È stata disposta per domani l’autopsia sui corpi di Pasquale Calzone e Maria Assunta Currà. Un episodio che ha scosso profondamente la comunità.

I contorni della vicenda restituiscono il quadro di un rapporto che era già profondamente compromesso prima dell’esito fatale. I due si stavano separando. Maria Assunta non viveva più in quella casa da mesi. Si era trasferita in Toscana dalla sorella e venerdì era tornata a Mileto solo per prendere alcune cose personali, in vista di un definitivo trasloco e di una nuova vita.

Davanti al portone d'ingresso, ora sbarrato dai sigilli dei Carabinieri, è rimasta parcheggiata l'auto presa a noleggio dalla donna.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio la dinamica e le ultime ore di vita della coppia. I carabinieri sono tornati sul luogo della tragedia per ascoltare la testimonianza dei vicini di casa e cercare riscontri. Secondo quanto trapelato, qualcuno avrebbe udito distintamente le urla della donna seguite dagli spari.

Agli atti dell'indagine finiranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili agli accertamenti.

Nelle scorse ore è rientrato da Torino il figlio 35enne della coppia. Il giovane, precipitatosi in Calabria appena appresa la notizia, sarà ascoltato dagli inquirenti per aiutare a chiudere il cerchio su un dramma che ha distrutto la sua famiglia.

Mentre la comunità cerca di elaborare l'accaduto, la macchina giudiziaria fa il suo corso. Per la giornata di oggi è stata disposta l'autopsia sui corpi dei coniugi, che si trovano attualmente all'obitorio di Vibo Valentia. Solo dopo l'esame autoptico le salme saranno restituite ai familiari per l'ultimo saluto.

I funerali si dovrebbe svolgere nella giornata di martedì, probabilmente con due diverse cerimonie funebri, al contrario di quanto si era ventilato in un primo momento, anche se una decisione definitiva non è stata ancora presa. In concomitanza con i funerali, il sindaco di Mileto, Fortunato Giordano, ha già annunciato la proclamazione del lutto cittadino, invitando tutta la popolazione alla partecipazione silenziosa e alla riflessione su una tragedia che ha ferito profondamente la città.