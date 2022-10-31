L’iniziativa promossa e organizzata da Attilio Fiorillo, terza di una serie di appuntamenti organizzati da “Vibo Marina C’è”

Il randagismo è uno dei tanti problemi irrisolti degli animali, che si intreccia a quelli connessi alla tutela dell’ambiente. La prevenzione del fenomeno e la gestione successiva dei cani ospitati nelle strutture di ricovero rappresentano problemi che richiedono nuove norme, educazione, informazione, figure professionali competenti. Per affrontare questa complessa tematica, il 6 novembre è in programma, a Vibo Marina nel piazzale della Piscina, l’evento promosso da Attilio Fiorillo, terzo di una serie di appuntamenti organizzati da “Vibo Marina C’è”. Le due precedenti manifestazioni si erano svolte ad agosto, quando era stato affrontato in particolare il problema della tutela del mare e della biodiversità, mentre a giugno l’iniziativa era stata dedicata allo Sport in concomitanza con la Giornata nazionale dello sport promossa dal Coni.



In apertura saranno presentati e premiati da Attilio Fiorillo i giovani campioni regionali di pentatlon moderno dell’ASD Vibo. All’evento del 6 novembre parteciperanno: Wwf, fattoria La Goccia e Amore Randagio Odv di Vibo Valentia, che porterà dei cuccioli in cerca di adozione. Sarà inoltre presente il Gruppo Cinofili della Polizia di Stato con cani-poliziotto che daranno una breve dimostrazione delle loro capacità operative. Previsti anche momenti di intrattenimento che saranno affidati al Team Clapper Promotors e all’illusionista Massimo Cappuccio. Nel corso della manifestazione sarà, inoltre, dedicata una preghiera in ricordo di Francesco Contartese, figura di giovane impegnato nel sociale venuto a mancare alcuni mesi fa.