Nel corso dell'operazione scoperta un'illecita gestione di rifiuti pericolosi creata per fraudolento contenimento dei costi di smaltimento

La Guardia di finanza di Lamezia Terme e i militari della Guardia costiera di Vibo Marina hanno scoperto un’illecita gestione di rifiuti pericolosi nell’hinterland lametino creata ad hoc per incrementare i profitti attraverso il fraudolento contenimento dei costi di smaltimento. Nel corso delle verifiche, eseguite con l’ausilio del personale tecnico dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente della Regione Calabria, sono state rinvenute delle vere e proprie discariche abusive a cielo aperto dove venivano abbandonati enormi quantità di rifiuti speciali pericolosi, con l’inevitabile compromissione delle matrici ambientali suolo ed acqua e costituendo un potenziale pericolo per la salute pubblica. [Continua in basso]

L’operazione di polizia ambientale, finalizzata al controllo e monitoraggio dell’ambiente e dei fenomeni inquinanti, ha individuato due aziende specializzate nel commercio e recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, nonché un’officina specializzata nelle riparazioni di mezzi ed attrezzature agricole. Le indagini hanno consentito di accertare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli amministratori delle società controllate, per plurimi reati in materia ambientale e per violazioni alla normativa urbanistica. Sono quindi stati sequestrati due fabbricati, un autocarro e due discariche abusive di circa 7mila metri quadri totali. Le attività condotte dalla Guardia di finanza e della Guardia costiera, si inseriscono nel più ampio progetto predisposto dalla Procura, di Lamezia Terme attraverso il quale fronteggiare il grave fenomeno dell’inquinamento ambientale nell’area della piana lametina.

