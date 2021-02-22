La strada tra Vibo Valentia e San Gregorio d’Ippona liberata da rifiuti di ogni genere che costituiscono un pericolo non solo per l’ambiente ma anche per la circolazione veicolare

Lungo la Strada statale 182 “Delle Serre Calabre”, le squadre Anas in collaborazione con i Comuni di San Gregorio d’Ippona e Vibo Valentia, sono state impegnate nelle attività di rimozione dei rifiuti abbandonati. Il personale Anas è intervenuto nella pulizia delle cunette e delle piazzole lungo l’intera arteria stradale di competenza e in particolare, nelle aree a ridosso dei centri abitati liberandole da rifiuti di ogni genere, sacchi, bustoni, scatole, il tutto eseguito in sinergia ed in collaborazione con le amministrazioni locali.

L’abbandono dei rifiuti lungo le strade, cunette e piazzole di sosta, rappresenta non solo il degrado per la sede stradale e le aree circostanti, ma anche un serio pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare e per la salute pubblica. «L’obiettivo di Anas – si legge in una nota – è quello di affrontare il fenomeno intervenendo in modo sempre più tempestivo, di concerto con Enti locali e le forze di polizia sul territorio sia in termini di coordinamento degli interventi di raccolta, trasporto e smaltimento che in termini di prevenzione e sorveglianza del territorio. Abbandonare i rifiuti in strada – ricorda la società – è reato e il divieto è contenuto nel Testo Unico sull’ambiente (D. lgs. 3 aprile 2006 numero 152) all’articolo 192 che si applica ad ogni genere di rifiuto, liquido o solido, abbandonato sul ciglio della strada o nel sottosuolo».