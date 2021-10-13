L’iniziativa proposta dall’associazione Legambiente è una delle maggiori attività di volontariato ambientale

Il Comune di Rombiolo aderisce all’iniziativa denominata “Puliamo il Mondo”, proposta da Legambiente. La campagna “Puliamo il Mondo” è conosciuta a livello internazionale come “Clean Up the World”, una delle maggiori campagne di volontariato ambientale nel mondo durante la quale cittadini, studenti e volontari liberano dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo. L’iniziativa si svilupperà in due giornate: il 15 ottobre prossimo con la collaborazione dell’associazione L’Aquilone e l’Associazione Circolo Arci; il 6 novembre invece coinvolgendo la scuola. L’appuntamento di venerdì prossimo è alle ore 15 con ritrovo presso il Municipio di Rombiolo. «Durante il percorso – spiega l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Petrolo – i volontari che hanno aderito, insieme ad amici e simpatizzanti che vorranno unirsi, provvederanno alla raccolta di pneumatici ed ingombranti in stato di abbandono irresponsabile, presenti nelle aree di rilevante interesse naturalistico».