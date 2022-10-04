A darne è il sindaco Pasquale Farfaglia: «Un risultato entusiasmante dal punto di vista economico e ambientale ma soprattutto indicatore di una svolta»

La percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbano nel Comune di San Gregorio passa dal 35% all’83,95%. A darne è il sindaco Pasquale Farfaglia, il quale parla di «formidabile risultato. Entusiasmante dal punto di vista economico e ambientale ma soprattutto indicatore di una svolta nell’approccio ai cittadini che sono stati letteralmente travolti dalla tenacia di questa amministrazione che per mesi ha fatto un braccio di ferro contro chi lasciava i rifiuti in strada piuttosto che riciclare. Abbiamo già scritto che solo qualche settimana addietro che il Comune di San Gregorio d’Ippona, in netta controtendenza agli aumenti generalizzati nelle altre località, aveva ridotto la Tari del 10% e potenziato i servizi con lo spazzamento anche con l’utilizzo di macchine industriali e la manutenzione del verde». [Continua in basso]

Per il primo cittadino l’impresa aggiudicatrice dell’appalto per lo smaltimento dei rifiuti “Ecologia del fare” di Nami srl «si è dimostrata in piena sinergia con l’amministrazione e sta svolgendo con grande diligenza ed entusiasmo questa partita per l’ambiente! Non dimentichiamo che solo due anni fa, nel giorno dell’insediamento, ci siamo ritrovati a fare i conti con una comunità dove solo il 35% dei rifiuti veniva smaltito correttamente, alla vigilia della pandemia che aveva reso ancora più difficile una corretta educazione del cittadino allo smaltimento. Tuttavia, con grande tenacia e con l’aiuto dei consiglieri, dei volontari della protezione civile e di tanti cittadini, si è cominciata una battaglia ai rifiuti tramite il porta a porta dei volontari che illustravano le corrette modalità per differenziare, un braccio di ferro contro chi lanciava sulla strada di Santa Ruba i sacchetti di spazzatura, contro chi abbandonava nei vicoli del paese sacchi neri che gridavano pietà e che spesso sono stati rispediti al mittente. I consiglieri ed i volontari – aggiunge il capo dell’amministrazione – hanno portato un amorevole soccorso agli anziani che non sempre erano in grado di svolgere correttamente questo compito. Oggi l’amministrazione di San Gregorio d’Ippona è veramente fiera dei suoi cittadini, fiera di dimostrare quanto sia prezioso il dialogo e l’esempio, la voglia di cambiare per un futuro migliore perché uno dei vantaggi più conosciuti del riciclaggio è legato all’impatto climatico riducendo la necessità di coltivare, raccogliere o estrarre nuove materie prime dalla Terra. Riciclare significa ridurre le emissioni di gas dannosi per la salute dell’uomo, significa utilizzare meno energia per la lavorazione di materie prime e quindi meno emissioni di carbonio. Realizzare prodotti grazie ai materiali riciclati fa sì che meno energia venga impiegata nella loro produzione. Riciclare significa anche creare nuovi posti di lavoro. La raccolta differenziata – conclude Pasquale Farfaglia – è un obbligo morale e civico a cui non dobbiamo e non possiamo sottrarci».