Ordinanza del primo cittadino a tutela della salute pubblica. Ecco gli usi consentiti e quelli vietati

Divieto di utilizzo dell’acqua proveniente dal serbatoio di località Scorciatina a Serra San Bruno. E’ quanto deciso con apposita ordinanza dal sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, in quanto i risultati delle analisi hanno dato parametri microbiologici non a norma. A non essere potabile anche l’acqua della fontanella pubblica di via Vittorio Veneto. L’ordinanza – a tutela della salute pubblica sin quando non sarà accertata la conformità dell’acqua erogata – interessa la parte a nord del paese. L’acqua proveniente dal serbatoio Scorciatina non potrà quindi essere utilizzata per uso alimentare, per il lavaggio di e la preparazione degli alimenti, il lavaggio di stoviglie ed utensili da cucina, il lavaggio di apparecchiature sanitarie, il lavaggio di oggetti per l’infanzia (biberon e contenitori di pappe). Può essere invece utilizzata per la pulizia della casa o il funzionamento di impianti sanitari e per l’igiene della persona (esclusa l’igiene orale). Copia dell’ordinanza è stata trasmessa all’Asp ed alla Prefettura.

LEGGI ANCHE: Verso la revoca della scorta a Pino Masciari, testimone di giustizia di Serra San Bruno

Serra San Bruno, nominato il coordinatore della Protezione civile comunale

Comune di Serra San Bruno, il sindaco assegna le deleghe ai due nuovi assessori

Il patrimonio storico-naturalistico di Serra di scena alle Giornate di autunno – Foto

Serra San Bruno, l’Avis comunale compie i suoi primi 20 anni e premia i donatori