Durante l’escursione i partecipanti potranno raccogliere i fiori di sambuco, usati in cucina e anche nella medicina naturale

Una passeggiata fra i boschi delle Serre per conoscere il ricco patrimonio naturalistico e al contempo godere delle bellezze paesaggistiche. L'iniziativa viene promossa dalla Pro loco di Serra San Bruno con il patrocinio dell'amministrazione comunale. L'appuntamento è previsto per domenica 5 giugno con partenza alle ore 8.30 da piazza Monumento.

Gli organizzatori spiegano: «Questa volta vi faremo rivivere una delle attività dei nostri genitori ed avi. Raccoglieremo “lu pipi di maiu”, fiori di sambuco, ed illustreremo ai partecipanti le numerose proprietà gastronomiche e officinali». I fiori di sambuco, infatti, oltre ad essere ingrediente principe della “pitta chiina” (tradizionale pietanza simile al pane schiacciato), viene impiegato dalla medicina naturale per favorire la sudorazione in caso di febbre e per trattare le infiammazioni dell’apparato respiratorio. L’escursione abbina l’aspetto naturalistico a quello culturale pertanto non mancherà una visita al perimetro esterno della Certosa, simbolo della cittadina del Vibonese.