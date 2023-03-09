L'intervento verrà realizzato attraverso un mutuo con Cassa depositi e prestiti. Contraria la minoranza consiliare

Disco verde dal Consiglio comunale per il recupero ambientale di alcuni spazi pubblici da destinare ad aree verdi attrezzate da realizzare lungo il fiume Ancinale. L’intervento, per l’importo complessivo di 150mila euro, verrà finanziato con fondi di bilancio comunale. La soluzione progettuale prevede aree per il tempo libero, lo svolgimento di attività fisica, passeggiate, zone di sosta e spazi al coperto per manifestazioni culturali che ricadono su aree di proprietà privata. Pertanto, l’amministrazione guidata da Cosimo Damiano Piromalli, procederà con una serie di espropri sui beni privati. [Continua in basso]

In merito alla realizzazione di questo progetto, in Consiglio sono intervenuti con parere contrario i consiglieri di minoranza Maurizio Marchese e Nicola Zaffino. Per Marchese, che ha chiesto delucidazioni sulla procedura e l’entità degli espropri da eseguire, «la realizzazione del parco giochi non è qualcosa di prioritario». Il consigliere Zaffino, dal canto suo, ha invece giudicato «eccessivo il costo dell’investimento con l’accensione del mutuo con Cassa depositi e prestiti». A difendere le intenzioni dell’amministrazione è quindi intervenuto il vicesindaco Antonio Maria Rosso il quale, oltre a sostenere l’importanza di riqualificare «un’area del territorio che versa in condizioni non dignitose», ha sottolineato che «nel caso in cui si dovessero individuare altre risorse finanziarie, non sarà necessario ricorrere alla contrazione del mutuo».

Infine, il presidente del Consiglio comunale, Raffaele Barbara, ha dichiarato di «condividere la scelta di riqualificazione di un’area centrale e strategica del territorio comunale».

