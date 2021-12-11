Un nutrito gruppo di persone ha protestato davanti all’arteria interdetta alla circolazione a causa del crollo del manto stradale

Longobardi merita rispetto. I cittadini meritano rispetto e risposte da quelle Istituzioni che oggi latitano davanti a una strada chiusa. L’arteria principale che collega la città capoluogo a Vibo Marina è interdetta alla circolazione dal 12 ottobre scorso a causa del crollo, l’ennesimo, della strada. Smottamento avvenuto pochi mesi dopo la fine dei lavori di messa in sicurezza.

E stamattina davanti alla rete metallica che delimita il transito, un nutrito gruppo di cittadini della popolosa frazione di Vibo Valentia ha protestato. Un sit-in pacifico e silenzioso per richiamare l’attenzione delle autorità preposte, comune di Vibo in primis, affinché riparino la strada che di fatto ha isolato un paese di 500 anime, paralizzando l’economia delle poche attività commerciali presenti con gravi disagi per gli studenti e l’impossibilità per i mezzi di soccorso di raggiungere la frazione.

Alla protesta anche il presidente della Pro loco di Vibo Marina Enzo De Maria in segno di solidarietà agli abitanti della popolosa frazione costretti a vivere un disagio che si protrae da tre anni. L’arteria ha infatti subito diversi interventi di messa insicurezza. Presidiata dalle forze dell’ordine e dagli agenti della polizia municipale, i manifestanti hanno sostato davanti al cantiere per tutta la mattinata sfidando la pioggia e le temperature invernali per rivendicare il diritto alla mobilità e alla sicurezza.