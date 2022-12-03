Il punto della situazione da parte del Comitato presieduto da Giovanni Capua che spiega nel dettaglio cosa si sta realizzando e le previsioni per i prossimi giorni

“Abbiamo parecchie novità e non vi nascondiamo l’iniziale preoccupazione per il protrarsi della chiusura senza vedere mezzi e persone all’opera”. E’ quanto comunica il Comitato “Strada del Mare” che interviene in ordine ai lavori sulla strada provinciale numero 23 attualmente chiusa per decisione della Provincia di Vibo Valentia. “La prima rete danneggiata – novembre 2022 -, causa dell’attuale chiusura al traffico, è stata rimossa e il versante sottostante alleggerito dal materiale. Come in foto, rimane tuttavia esposta alle intemperie la terra e per evitarne la caduta sarà installata una bio-stuoia preseminata ricoperta da rete corticale. La seconda rete danneggiata – gennaio 2021 – si trova invece più in alto, subito sotto la paramassi. La situazione non è bella soprattutto considerato che le chiodature di queste vecchie reti installate negli anni ‘90 sono corte. Ricordiamo a tutti che nell’intervento finanziato si perforerà nel costone sei metri per chiodatura. Per aprire in sicurezza sarà necessario mettere mano a entrambe, portando tutto il materiale in quota con un elicottero così come in passato, srotolando le nuove reti corticali dalla paramassi in giù. Il personale dell’impresa, sta “impacchettando” tutto in azienda per poi trasportarlo sul cantiere pronto per il sollevamento.

Vi informiamo inoltre che la Provincia di Vibo si sta interessando con la dovuta attenzione: è stata infatti proposta all’Anas l’installazione di un sistema semaforico fisso ai due imbocchi, utilizzando le economie di cantiere. Questo avrebbe la duplice funzione di evitare costi superflui per le chiusure ed anche di sospendere agilmente il transito durante le allerte meteo, pur consentendo il passaggio a mezzi di soccorso.

Non vogliamo sbilanciarci sui tempi, anche il meteo è una grande variabile nel mese di dicembre. Aspettiamo le necessarie conferme – conclude il Comitato Strada del Mare – prima del prossimo aggiornamento“.

