Grande successo nei giorni scorsi per la giornata dedicata agli alberi. I carabinieri forestali della Stazione di Spilinga – brigadiere Francesco Laria e carabiniere Massimino Salvo – sono stati infatti accolti nell'istituto comprensivo A. Pagano di Nicotera guidato dal dirigente Giuseppe Sangeniti e, più precisamente, nel plesso della scuola dell'infanzia di Joppolo, Coccorino e Caroniti. Una giornata dedicata alla tutela dell'ambiente ed a promuovere l'amore verso gli alberi che ha registrato l'entusiasmo dei piccoli alunni. Una giornata davvero speciale, dunque, poiché vissuta attraverso gli occhi dei bambini che, con il loro entusiasmo, hanno contribuito insieme ai carabinieri forestali a piantare alcuni alberi nel giardino della scuola in ricordo dell'evento. Un'occasione anche per trascorrere delle ore all'aria aperta imparando ad amare e rispettare la natura. Un'iniziativa resa possibile grazie al Reparto carabinieri per la biodiversità di Mongiana, ai carabinieri forestali della Stazione di Spilinga, ai ragazzi del servizio civile ed al dirigente dell'istituto scolastico che ha fortemente sostenuto la riuscita iniziativa.